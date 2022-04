‘Fake news’: El camino menos transitado

Sí, tú lo sabes. A ti no te las dan con queso. Si el satélite muestra los cadáveres esparcidos hace tres semanas, si lo explicaban las crónicas de los vecinos que se salvaron, y si dan testimonio de ello periodistas de todo pelaje y condición es porque el montaje está muy trabajado, y hay detrás servicios secretos muy poderosos, y todos nazis menos tú, eso está claro. Y si hay una pandemia mundial, que se cobra víctimas en todos los países del mundo, tú sabes -porque lo estudiaste en la universidad de los memes de whatsapp- que es porque alguien se enriquece con una vacuna que a saber de qué estará hecha. No, tú sabes más: niega que existe el machismo, alude a ‘The Matrix’ sin entender la peli, y siéntete víctima de una conspiración. Da igual si esta es de mujeres, de judíos, de rojos, o de inmigrantes: conspire quien conspire, conspira contra ti. Y si un hombre paga por violar a una mujer, o por robarle a su bebé, dirás que ella ha encontrado la libertad malvendiendo su sangre. Y cuando te vendan agua con azúcar defenderás que es medicina; cuando te den medicina, la atacarás en cambio llamándola veneno. Elige una opción política populista, y defiéndela con ruido y agresividad. Que sea lo suficientemente minoritaria para que no sea la de todos; lo suficientemente popular para crearte tu pequeña corte de palmeros. Pero, sobre todo, que sea provocadora e incorrecta.

Hace diez o doce años, el digital estadounidense Slate adquirió cierta fama por sus reportajes con tesis heterodoxas. En Twitter, los usuarios se reían de aquellos temas, los ‘Slate pitches’, que defendían las bondades de bandas horteras de los ochenta, o el mal comportamiento en familia, o inventos científicos obsoletos, en lo que la prestigiosa revista sobre periodismo Columbia Journalism Review describió como “ideas que parecen incorrectas o contraintuitivas y que se presentan como si fueran las más lógicas del mundo”. Solo hay algo peor que no mirar jamás el mundo con capacidad crítica: elegir la senda sin saber dónde está el norte, solo porque aparenta ser la menos transitada.