El magma de los días

Hace ahora dos años estábamos todos encerrados en casa. Me lo recuerdan las redes sociales, con unas fotos que compartí de dos montañas de libros y discos en medio del salón, cuando puse la casa patas arriba para limpiar hasta el último rincón. La sensación es de que ha pasado un siglo, aunque sea algo que seguimos teniendo muy presente en el día a día. Busco en la memoria y apenas tengo recuerdos concretos de aquellos días. Sé que en los primeros meses, con el alud de información sobre la pandemia, el teletrabajo lo ocupaba todo y pasaba la mayor parte del tiempo delante del ordenador. Sé que intercambié muchas llamadas, videollamadas, mensajes... con todas las personas a las que quiero. Sé que salía una vez a la semana al supermercado Es Puig, a primera hora, y que me cruzaba siempre con el mismo anciano con un senalló. Sé que cuando llegó el ERTE, como en tantas empresas, pasé quince largos días solo en casa, sin nada que hacer y sin que se me fuera la olla. Pero no guardo nada tangible a lo que agarrarme. Todos esos días forman parte del mismo magma. Se ve que la memoria necesita viajes, encuentros, conciertos, excursiones... para fijarse. Hagamos que pasen cosas.