Som present i som futur

Sota el lema ‘Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible’, avui 8 de març commemoram el Dia Internacional de la Dona, una jornada que posa l’accent en el nostre present i que mira cap al futur amb el convenciment que el paper de la dona és fonamental en la societat que estam construint i en la qual volem deixar a les futures generacions.

Parlar d’un demà sostenible a Formentera el 8 de març de 2022 és parlar d’un treball constant d’educació ambiental, de conscienciació social i de polítiques i accions pensades, gestionades i desenvolupades des de la perspectiva de gènere. Són polítiques que avui en dia a l’illa estan liderades per les dones i en què nosaltres tenim el mateix pes específic que els homes. Ens ho hem guanyat amb esforç i no sense entrebancs, però hem arribat i no ens mouran.

Però no ens podem confiar. Treballar per mirar al futur, no es pot fer sense oblidar el passat. Cal tenir molt present que avui en dia en societats desenvolupades com la nostra encara es continua assassinant dones a mans d’homes, pel simple fet de ser dones; i no podem abaixar la guàrdia quan encara patim la discriminació social i laboral o quan encara aquesta societat mira cap a l’altre costat amb l’explotació sexual que pateixen les dones prostituïdes.

Continuar legislant amb polítiques progressistes és fonamental per aconseguir donar passos ferms cap al futur. Per això, és cabdal defensar els valors democràtics davant amenaces extremistes que posen en risc els fonaments de la igualtat que tant ens ha costat aixecar. Els darrers anys, tant al Govern d’Espanya com al Govern de les Illes Balears s’ha avançat políticament i legislativament produint canvis importants en l’àmbit social que incideixen de forma directa en les dones: la pujada de les pensions mínimes interprofessionals, la reforma laboral, la reforma de la llei turística... són polítiques que generaran més igualtat i benestar a les dones. Són polítiques que miren cap al futur.

En els pròxims mesos, al Consell de Formentera comptarem amb la incorporació d’una agent de conciliació i corresponsabilitat per estudiar noves formes i mesures per facilitar i millorar la qualitat de la conciliació familiar de la ciutadania de Formentera. A la mateixa vegada, estam desplegant el primer pla d’Igualtat intern del Consell amb el convenciment que la igualtat ha de ser una política transversal assimilada i aplicada per tots els departaments de l’administració. Així, des de la perspectiva de gènere, impulsam des de campanyes de valors a l’esport, esdeveniments culturals i socials, activitats per als joves i la infància, fins a la contractació de personal i dels nostres serveis públics.

El Consell ha de ser un mirall per a la ciutadania de Formentera. Hem de ser el mirall a través del qual visibilitzem i construïm una societat sobre la igualtat de gènere. Així, hem de treballar i afrontar el present, pensant que si volem un futur sostenible social i mediambientalment per a Formentera, aquest futur només pot ser feminista.