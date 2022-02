Guerra y pánico en Europa

Pánico a morir en cualquier momento. Edificios destripados por misiles. Edificios como los de cualquiera de nuestras ciudades, como los de esas ciudades europeas donde planeamos hacer una escapada ahora que parece que la pesadilla del covid va pasando. El metro atestado de personas aterrorizadas, que se refugian en los túneles de bombas que no saben dónde ni cuándo van a caer. Carreteras colapsadas con hileras interminables de coches cargados de miedo y gente que huye sin un destino claro. Una habitación destrozada, la mesa de estudio con un ordenador cubierta de polvo y cascotes. Cajeros sin dinero. Tiendas vacías que no aceptan tarjetas de crédito. El aullido de las sirenas, la oscuridad absoluta en las ciudades para no dar pistas a los aviones enemigos. No poder proteger a tus hijos, a tus padres mayores, a tus familiares enfermos o desvalidos. Jóvenes que deberían estar estudiando o soñando planes de vida marchan al frente, hacia una muerte posible, ante la desesperación de sus familias. La pesadilla ahora es la guerra en Europa, de consecuencias imprevisibles, la destrucción, las muertes, un futuro que se desvanece. Cientos de miles de ucranianos convertidos en refugiados de un día para otro, sin medios de vida, sin nada. Una vez más, las ambiciones imperialistas de un sátrapa despiadado, esta vez Putin, nos imponen guerra y desolación.