Autobuses: infórmate como puedas

Ibiza es una isla taaan inteligente que, a diferencia de las ciudades más cosmopolitas del mundo, ha decidido que puede prescindir de informar a los ciudadanos de los recorridos y frecuencias de sus autobuses urbanos en las marquesinas de las paradas. Ideaza la de sustituir los rótulos y mapas con detalles y colores para saber qué bus coger y por dónde pasa por un código QR que mola un montón. Qué importa si los usuarios más mayores del servicio público tienen dificultades con la tecnología o no disponen de un móvil tan fashion. Que se modernicen o que se queden en casa. Algo así deben pensar en el Consell, aunque a veces una duda de que piense alguien en nuestras sacrosantas instituciones, cuando han eliminado toda la información de las marquesinas. Que si el covid, que si los cambios en las líneas, que si patatín, que si patatán... La cuestión es que si alguien no dispone de las herramientas para activar el dichoso código QR que te redirige a su vez a una web, o sea la mitad de la población como admiten desde la conselleria de transportes, te fastidias. Si eres mayor, la vista te falla y no estás para teléfonos inteligentes ni para gaitas solo te queda encomendarte a dios o a la suerte y subir al bus a ver si te lleva donde quieres. Eso y activar el código Fernán Gomez, el QTDN.