‘The Holiday’: mi lugar seguro

Siempre intento, aunque no siempre lo consigo, que estas columnas trasciendan el capricho, que sean algo más que artículos sobre cosas que me gustan. Hoy, quizá porque tengo la coartada de estas fechas (creo firmemente que en Navidad está permitido ser cursi), voy a saltarme la norma que me he impuesto durante más de 200 textos. La razón es sencilla. Después de varios intentos y de darle muchas vueltas, aparcar la intención del apunte, la idea y la reflexión que tanto me obsesiona es la forma más honesta que se me ocurre de escribir una columna sobre ‘The Holiday’ (Vacaciones) (2006), una de mis películas navideñas favoritas. La escribo solo por eso, porque me gusta, porque vuelvo a ella cada año. Sé que no estoy sola. Tiene millones de fans.

Hay muchos artículos que explican por qué el filme de Nancy Meyers es la película de Navidad perfecta. También hay textos que argumentan que es mejor que ‘Love Actually’ (2003). El año pasado, la periodista Rachel Handler se marcó en Vulture la Nancy Meyers Week, una magnífica colección de artículos, escritos desde la admiración, muy bien documentados y divertidísimos, sobre la cineasta y sus películas. La entrevista con la gran Cameron Diaz, que explica cómo tuvo que correr en tacones por la nieve en una escena mítica de ‘The Holiday’, es uno de mis favoritos. Y hace poco descubrí el podcast monográfico sobre la película ‘The Holiday Season’, escrito y producido por Sam Clements y Louise Owen. Hay tres episodios de 2019, uno de las Navidades pasadas y este año, con motivo del 15º aniversario de la película, han grabado tres más. El primero ya está disponible. Los otros dos, que se estrenarán en breve, cuentan con Jude Law, uno de los actores principales, y la propia Meyers como invitados. Hasta hoy, ni mi amor genuino por ‘The Holiday’ ni sentirme acompañada en mi admiración por esta comedia romántica sobre un intercambio de casas en Navidad me habían parecido argumentos lo bastante sólidos para dedicarle una columna de opinión (no un texto informativo). Así, en busca de justificaciones, la he sometido a análisis excesivos que caían por su propio peso. La he pensado desde su relación con la comedia romántica y su forma de hablar de la nostalgia (ese homenaje luminoso al cine clásico). Le he aplicado lecturas contemporáneas absurdas. He imaginado interpretaciones de los personajes, de su identidad y sus roles, que claramente no están en ella. Y, al final, he llegado a un par de conclusiones. Una, que todas estas cosas me venían bien para acercarme a ella desde una perspectiva crítica, pero no para explicar por qué me gusta tanto. La otra, que, en realidad, con este texto sí quería plantear algo: que todos, hasta los que nos dedicamos a pensarlas, tenemos películas que pueden con todos nuestros argumentos y simplemente son lugares seguros a los que volver de vez en cuando. Y eso ni nos impide ser críticos con ellas ni tiene nada que ver con ese concepto odioso del placer culpable. ‘The Holiday’ es, para mí, uno de esos lugares seguros.