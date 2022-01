Año nuevo en el cajero

No soporto a las ‘buenas personas’ que andan presumiendo de que nunca le dan dinero a un pobre que pide, que le faltan al respeto diciendo que si quiere un bocadillo se lo compran, pero que ni un duro, que luego se lo gastan en vete a saber qué. Como si eso fuera de su incumbencia. A esos inquisidores de conciencia limpia y pensamiento políticamente correcto que mientras se ponen ciegos de cañas y tapitas en una terraza miran con reprobación la litrona del sintecho. A diferencia de muchos de quienes hoy malviven en nuestra ciudad, yo sí me convertiría en alcohólica sin un hogar. Hay que tener una fortaleza extraordinaria para soportar sobrio el frío, la soledad, los desplantes, la desesperanza. Para recibir el año nuevo tirada en un cajero y excusarse encima, explicar, como pidiendo perdón, que te tumbas en el rincón para no molestar a quienes entran a sacar pasta, y que te quebrarán el sueño siempre alerta. Como si solo con respirar tú ya molestaras, porque nada tienes. Para saber que al día siguiente te aguarda lo mismo, pues en Ibiza los albergues nacen saturados o ni se los ve ni se los espera tras meses de retraso en las obras «urgentes» y décadas de promesas incumplidas con las demás. Para no reventar en la calle... Enfermos dejados a su suerte, pensionistas que no pueden pagar un alquiler, parados, desahuciados... Están ahí aunque no los miremos y si no hay «recuperación» también para ellos, oportunidades y esperanza, 2022 será otro fracaso.