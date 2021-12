Jugando con el tirachinas

El mundo sigue azotado por una pandemia que amenaza la salud de todos. Como consecuencia de ello, estamos inmersos en una crisis económica que no cesa. Los profesionales de la sanidad andan exhaustos y denuncian falta de medios y de personal. La salud mental de niños, jóvenes, adultos y mayores está en mínimos. Los ancianos se sienten solos, cuando no viven directamente encerrados. Cada vez hay menos trabajo y los empleos son más precarios. Cierran empresas a diario. Los asfixiados autónomos siguen sin cobrar las ayudas... Y mientras todo esto ocurre, ¿qué hacen los políticos de Sant Antoni? Pelearse por un tirachinas. Con sus sueldos asegurados a fin de mes y al calor de sus confortables poltronas, en el Consistorio de Portmany andan entretenidos con una escultura -El Despegue' se llama pero para todos es ya 'El Tirachinas'- que cuesta una pasta y que va a instalarse en sa Punta des Molí. El alcalde defiende que «simboliza el cambio de modelo turístico» y la oposición que es un «despilfarro». El enemigo en casa, digo Joan Torres de El Pi, rechaza que se le dé a dedo al escultor, un discípulo de Chillida que no tiene culpa del entuerto, y Ciudadanos se alinea con el PP y defiende la escultura. Todo muy edificante en un momento de crisis absoluta como éste. Ya les digo yo dónde lanzaría el pedrolo del tirachinas. Por si acaso, vayan desalojando el Ayuntamiento. ¡Feliz Navidad!