A mil kilómetros

Estar a más de mil kilómetros de Formentera no te exime de tener la información adecuada de cuanto sucede allí. Si además en este Camino hasta Compostela te acompañan gentes venidas de la isla. Los comentarios tras una “dura” jornada de caminar por la Galicia rural, junto a cientos de peregrinos, tienen como denominador común cuanto acontece en nuestro entorno, por lejano que sea. Las lluvias de estos días atrás (las fotos que nos han hecho llegar, familiares y amigos, son elocuentes) han suscitado una primera conversación sobre los “deseados” pebrassos, ausentes ya dos años, por lo menos. Vicente de Cas Ferrer de la Mola comentó ayer (con una bolsa de níscalos de aquí) “A la vuelta (después del día de difuntos) tendremos pebrassos”. Los de ese día recogidos en los márgenes del Camino por tierras de León hicieron revivir escenas de antaño (insisto en que son dos años) donde la mayoría de autóctonos y residentes paseaban por los pinares de la Mola (los otros también) y recogían un número determinado de setas. Contadas y comentadas al igual que sucede con la pluviometría que sirve de conversación de bar ahora que la temporada languidece, que muchos han cerrado y que empieza la limpieza o el ocio. La imaginación suele volar más rápida que la realidad y ya estamos (conversación de tarde después de la siesta) planificando alguna matanza y si ocurre lo previsto por Vicente, un arroz con pebrassos como coprotagonistas de excepción. De otros platos con ese continente ya hablaremos en este invierno que nos espera.

Tampoco hemos pasado por alto lo del coche de este lunes, de un domingo atrasado, en Sant Ferran y que se llevó por delante a todo lo que había a la derecha de la calzada...dicen que hasta una farola y una cabina telefónica además de la estructura de la terraza del Verdera con sillas y mesas (menos mal que la hora fue tardía o temprana según se mire el calendario) No podemos especular sobre las causas del despiste hasta que nos lo confirmen. Pero eso no quita que hagamos cábalas sobre el porqué de lo sucedido. Lo mismo que los cadáveres que han aparecido en nuestras costas (dos concretamente). Nadie sabe nada hasta los resultados de ambas autopsias, pero eso no nos impide dejar constancia de la posible relación de tanta patera llegada desde Argelia y las vidas que se cobra el mar en esa arriesgada travesía. La próxima desde Santiago a más de mil kilómetros de Formentera.