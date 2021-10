Denme más PGOUs

Hace tiempo que procuro no informarme de la actualidad política nacional. Los telediarios me deprimen. El cinismo de la clase política, la prepotencia de los poderes económicos, la normalización de un discurso ultra que hasta hace pocos años hubiera sido inaceptable en una sociedad democrática -cómo se blanquea a la ultraderecha, en definitiva- me provoca una tristeza infinita. En la medida de lo posible, intento no saber nada, no enterarme de nada y vivir en una feliz ignorancia. Sin embargo, los días que trabajo en Cierre debo leerme el Diario de Ibiza entero, del primer al último artículo, y aquí debo decir que la información local es un bálsamo. Cifras del paro, ocupación hotelera, las conexiones aéreas y marítimas, irregularidades en la reforma de una mansión, detectada una obra ilegal en un espacio protegido, inicio de un procedimiento sancionador, actualización del PGOU, aprobación de Normas Subsidiarias, plenos municipales… Todo esto es música para mis oídos. Llevamos muchos años -toda la vida, diría- con noticias parecidas, pero esto es como mirar el mar: puede parecer igual pero siempre es distinto. Quien quiera ruido y furia, que los busque en su vida privada, que se insulte frente a un espejo y que nos deje en paz. De esta burra no me voy a bajar y de la república independiente que es esta isla -mental y física- tampoco me voy a mover.