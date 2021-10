La importancia de acabar los proyectos desde el consenso

Sant Jordi suele ser el gran olvidado del Ayuntamiento y el anuncio de proyectos en esta zona es una gran noticia.

El carril bici de Can Guerxo al CEIP Sant Jordi fue una demanda que se hizo en el pleno municipal infantil y juvenil y es una propuesta que no podemos más que apoyar. Es una mejora para todos pero la hemos de aplicar siguiendo un plan de movilidad. ¿Vamos hacer un carril bici en tramos en los que ni siquiera hay acera? Si quitamos parking y no hay alternativa suficiente, ¿dónde aparcarán los vecinos y visitantes de Sant Jordi? Si modificamos las direcciones de las calles y convertimos el núcleo urbano en una ratonera y dificultamos el acceso de servicios básicos y de emergencia, ¿habrá sido una gran mejora?

Necesitamos acciones con plan, pensadas y cuidadas. Que no se queden a medio hacer como las conexiones de agua, que tras meses de obras con las consecuentes molestias a los vecinos, años después siguen pendientes de ser conectadas a las viviendas. Tampoco podemos permitir que se gobierne sin diálogo, de espaldas a los vecinos y por imposición, como se pretende hacer con la peatonalización de Sant Josep.

Finalmente, desde el Partido Popular, insistimos en la necesidad de crear alternativas si se van a eliminar plazas de aparcamiento. No es aceptable que en el momento en que nuestro tejido empresarial necesita apoyo para iniciar la recuperación, la Administración ponga trabas que nadie ha pedido. Por eso no se pueden eliminar plazas de aparcamiento y no crear nuevas o, al menos, señalizar bien las existentes. Y en ese sentido, no me gustaría acabar este escrito sin pedirle al equipo de gobierno, por enésima vez, que señalicen bien los aparcamientos de Sant Josep, un pequeño gesto que nuestros visitantes y, sobre todo, empresarios y vecinos, agradecerán.