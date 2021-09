La manada de bisontes

Decía Camilo José Cela, o al menos se le atribuye a él la frase, que el turismo es como una manada de bisontes y que si no te pones delante no te arrolla. De una u otra forma, todos los que vivimos en lugares turísticos, y sobre todo en los sobreexplotados turísticamente como las islas, hemos tenido en muchas ocasiones la sensación de que la estampida de los bisontes estaba a punto de pasarnos por encima. Pensaba en ello la semana pasada, durante la visita del hermano de mi mejor amigo de la infancia junto a su novia. Les pregunté adónde querían que les llevara y me contestaron que a ver la puesta de sol sobre es Vedrà, esa foto idílica de Ibiza millones de veces repetida en medios, blogs y redes sociales. Esa piedra de toque de influencers de todo el mundo. Yo empecé a hiperventilar, pero al final opté por una solución intermedia y les llevé a pasear por el camino de Cap Llentrisca, con es Vedrà de fondo, pero alejados de la manada. No soy para nada un ‘antiturismo’, pero en las últimas semanas, como tantos ibicencos, me he visto huyendo de cualquier lugar susceptible de ser pasto de los bisontes. Supongo que un año más he llegado al punto de saturación. Y supongo también que eso quiere decir que está siendo lo que se llama ‘una buena temporada’.