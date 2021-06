Muere la parte social en los institutos de Baleares

Después de cuatro cursos académicos abriendo puertas del ámbito social en lo educativo, y encima en la etapa de secundaria. Lejos de ser una tarea fácil, a base de ‘pulir/ encerar’, donde hemos creado, visualizado y dado valor, la situación familiar, las relaciones entre iguales, la importancia de la asistencia escolar hasta los 16 años, la necesidad de una convivencia respetuosa y positiva…

¿Pero de quiénes estamos hablando

De acompañar a adolescentes, en una etapa tan especial y necesaria, de prestar una atención no sólo a la parte académica, sino a todo aquello que le envuelve, y que tanto tiempo ha quedado desprotegido, al descubierto. Encima, después de las consecuencias devastadoras de estar inmersos en plena pandemia, donde hemos podido observar un incremento de situaciones familiares agonizantes, desesperantes. Entre ellas, adolescentes aislados, con problemas de alimentación, con ideas de suicidio, autolesionándose, con la autoestima por los suelos, consumiendo nuevas tecnologías por un tubo si no son otras sustancias… Contando con la ‘facilidad’ de acceso a una vivienda en Ibiza, encontrando un caso tras otro, pisos donde en una habitación una familia, en la segunda habitación otra familia y en el salón la tercera…

Este mismo mayo de 2021, personas responsables del Servicio de Atención a la Diversidad de la conselleria de Educación del Govern nos confirmaban la continuación de los educadores sociales un curso académico, contando con partida presupuestaria del Fondo Social Europeo para varios años más. A mitad de junio, toman la decisión de reestructurar estas plazas, prescindiendo de la figura que existe en 26 centros de Baleares. Era una Comunitat Atuònoma de referencia y modelo para otras a nivel estatal, y donde en otras como Cataluña, en junio de 2020 el Parlamento aprobó la incorporación de los educadores sociales en Primaria y Secundaria. En Baleares nuestro gobierno socialista, decide prescindir de dicha figura.

¿Y de qué manera?

Por la puerta grande, reunión por Zoom sin apenas preaviso, educadoras sin poder asistir, compañeras recién contratadas, la última el 7 de junio, informadas de que su futuro laboral iba a ser de tres cursos académicos, algunas de ellas apostando por una excedencia al haberles prometido un contrato utópico, no de apenas 2 meses, personas de baja sin ser informadas que no van a ser renovadas… Este es mi malestar, mi sufrimiento de dejar a un equipo de trabajo que ha apostado por mí, en el que se ha creado una confianzamutuo y un trabajo en equipo, de dejar a muchos alumnos huérfanos sociales, de haberles ofrecido una ayuda que ahora se les va a rebatar sin argumento ninguno.

Señor Martí Xavier March i Cerdà, ¿qué ha pasado con esa figura de la que usted durante un tiempo salía en prensa afirmando su necesidad y la importancia de los educadores sociales en los centros educativos?, como por ejemplo en la cadena Cope. https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/mallorca/noticias/absentismo-es colar-sera-notificado-fiscalia-20200909_886933

¿Qué ha sucedido ahora para darse este cambio tan brusco? ¿Cuál es el proceso que llevarán a cabo para integrarnos como personal docente?

La figura con la que ustedes intentan mitigar esta emboscada, es una figura a la que pueden acceder otros perfiles profesionales. Yo esto lo entiendo como un intrusismo en toda regla. Nos solicitan realizar el máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, para poder formar parte de una lista para una figura que no es la de educadora social, cada vez me queda menos clara de qué manera ustedes están intentando integrarnos… Una formación incoherente desde mi punto de vista, primero porque no somos profesores, ni impartimos docencia, segundo porque se realiza en la facultad de Educación, donde gran parte temática que incluye dicha formación ya la hemos adquirido, y gracias a nuestros años profesionales en esta figura conocemos de sobras el funcionamiento de un educativo.

Tampoco os dignáis a reconocernos esta experiencia laboral. Luego resulta que la educación tiene muchas fugas, y que en los informes PISA no damos la talla, o que Baleares es una de las comuniddes con más absentismo y abandono escolar… Todo vuestro granito de arena para ir hacia ese camino. Cuántos preparativos habéis ido forjando para el funeral de la educación social. Mis más sinceras felictaciones.

En cuanto nos convoque a la reunión que estamos intentando conseguir con usted, estaría encantada de poder compartir y expresar mis decepciones aquí expuestas.