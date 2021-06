llama la atención

Que el alcalde de Sant Joan admita que solicitó el muelle de Cala Xarraca, pero diga ahora que no era para amarre de barcos y renuncie a este punto de atraque. Mientras tanto, el hotel que ahora lo utiliza recuerda que el embarcadero fue autorizado por Costas y que se ha limitado a recuperar la concesión del anterior hotel. El Ayuntamiento, sin embargo, insiste en que esta concesión no la ha licitado el Consistorio y que «ningún particular se encuentra en posesión de título habilitante que le permita construir un embarcadero ni explotarlo con fines comerciales». Todo un galimatías burocrático.

La paliza a un joven de 30 años por su orientación sexual en sa Penya, una agresión homófoba que debe ser duramente castigada. El presidente de la asociación La llave del armario, Toni Marí, lamenta la inacción policial en el barrio y pide que se frenen este tipo de comportamientos para evitar que «sigan pasando» y que las consecuencias sean aún más graves que en esta ocasión.