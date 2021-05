El bádminton, un orgullo para Ibiza

No pudo ser, el Club Bádminton Pitiús se tuvo que conformar este sábado con el subcampeonato de la División de Honor, la máxima categoría de su deporte. El equipo ibicenco tuvo cerca el título, muy cerca, y lo mereció tanto como el Ovida Bádminton Oviedo, que fue finalmente el que se llevó el trofeo para Asturias. Puede estar orgulloso todo el mundo del deporte ibicenco con el papel que ha hecho la escuadra de Vila, que fue capaz de endosarle a los ovetenses la primera derrota de la temporada, aunque por un par de juegos los isleños se quedaron sin lograr el éxito soñado. No me cabe duda de que los de Ernesto García, Vicent Martínez y compañía volverán con más fuerza la temporada que viene y en algún momento conquistarán ese campeonato. Pero, sobre todo, seguirán trabajando para crear cantera y jugadores de futuro. Una base que viene pisando muy fuerte y que logra multitud de medallas en cada una de las competiciones en las que participa. Pero sobre todo unos jugadores que en unos años podrán ya ser integrantes del primer equipo del Pitiús, para darle ese acento mayoritariamente ibicenco que se pretende. Sin duda, el deporte del bádminton es un ejemplo. Trabajo incansable, en silencio y sin reproches a nadie. Pueden tomar nota muchos.