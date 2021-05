Las incongruencias de las restricciones

En las terrazas de Ibiza y Mallorca se pueden sentar cuatro personas, en las de Menorca seis y en las de Formentera, ocho. En todas las islas cierran a las once de la noche, pero en esta última, media hora más tarde. Los interiores pueden abrir con el 50% de aforo en Menorca y Formentera, y en Ibiza y Mallorca, sólo si no tienen terraza; si la tienen, pueden funcionar al 30% de su capacidad. Eso sí, en todas las islas deben cerrar a las seis de la tarde. Mientras, los comercios deben bajar la persiana a las diez de la noche, una hora antes que las terrazas. ¿Las razones de este baile de normas, pese a que las cuatro islas están en nivel 1 y Ibiza tiene una incidencia de coronavirus muy inferior a la de Menorca desde hace más de un mes? El Govern no ha explicado el porqué de estas diferencias, por lo que una vez más parecen arbitrarias y absurdas. Otra cuestión que tiene que revisar el Ejecutivo balear es el toque de queda, una medida que dada la buena situación epidemiológica se debería suprimir ya. Balears es la única autonomía, junto con la Comunidad Valenciana, que mantiene el toque de queda. Y Ximo Puig ya ha anunciado que lo levantará en la próxima revisión de restricciones. Balears no se puede quedar anclada en el estado de alarma.