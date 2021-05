La marca de la vacuna

Le pregunto a mi madre por la marca de las vacunas que me pusieron de pequeño y me mira con esa cara que ya conozco de ‘este niño siempre preguntando tonterías’. «Pues yo qué sé hijo, las que había que poner», me responde. En internet hay un montón de información sobre las vacunas infantiles, las obligatorias, el calendario, los efectos... pero muy poca sobre los laboratorios que las fabrican. Buscando de una forma más específica me entero de que de la famosa triple vírica, por ejemplo, hay dos autorizadas, las de GSK y Sanofi Pasteur. Pregunten a cualquier madre bien informada cuál de ellas le han pinchado a sus hijos y seguramente les mirarán con la misma cara con la que mi madre me miró a mí. Tras ponerme hace unos días la primera dosis de la vacuna del covid todos los familiares, amigos y conocidos me preguntan por la marca: Moderna. Todo el mundo conoce su nombre y sus efectos y me advierten de que me dolerá el brazo (dos días, concretamente) y ya está. Y hay quien me informa de que seguramente me tendrán que poner no uno, sino dos recuerdos. Todos nos hemos vuelto un poco ‘vacunólogos’. Quizá el problema con las vacunas del coronavirus es que estamos sobreinformados.