El número 1 del tenis mundial y máximo aspirante al oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Novak Djokovic, se ha pronunciado sobre la decisión y los motivos de la gimnasta estadounidense Simone Biles para decir adiós a la competición. Biles adujo estrés y ansiedad para justificar su decisión, lo que abre un debate sobre la protección de la salud mental de los deportistas.

"Para mí, la presión es un privilegio, y sin ella no existiría el deporte profesional. Si lo que quieres es estar en la cima de tu deporte, lo mejor que puedes hacer es aprender a manejar la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella", dijo el tenista serbio. "Por supuesto que ese zumbido y ese ruido están ahí, pero he aprendido a manejarlos de manera que no me destruyan. Siento que tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista y jugar mi mejor tenis", zanjó el deportista.