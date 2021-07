El ciclista español Ion Izagirre, que tuvo que abandonar la prueba de contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por problemas musculares, dijo que esas molestias en los sóleos hacían que no pudiera "ni pedalear" y admitió sentirse "muy decepcionado".

"Estoy muy decepcionado con la crono que ha salido, he tenido problemas en los dos sóleos, no podía ni pedalear, no sé la razón exacta, y la palabra es decepcionado", manifestó Izagirre en un vídeo publicado por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

#Tokyo2020 | Ion Izagirre nos cuenta los motivos que han provocado su abandono en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos.



🎙️ "Estoy muy decepcionado, tenía problemas en los dos sóleos y no podía ni pedalear"



— Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) 28 de julio de 2021

Izagirre reconoció que no fueron unos buenos Juegos para la selección española de ciclismo en ruta, ya que en la prueba en línea no estuvieron con los mejores, su líder Alejandro Valverde se quedó en las subidas y el mejor puesto fue el vigésimo tercero de su hermano Gorka.

"No han sido los juegos soñados para la selección española, esperemos que la siguiente vez sea mejor", finalizó.