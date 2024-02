'Ucrania: los que se quedaron', en Movistar Plus+: historias de "gente normal convertida en héroe sin querer"

"¿Cómo estáis?". Parece la pregunta más fácil para iniciar una conversación –algo casi neutro, medio automático–, pero si se la estás haciendo a dos residentes de Kiev, tiene otra tonalidad y la respuesta no será, simplemente, "bien". Así me contesta la productora de cine y tele Anna Eliseeva: "Los sentimientos son complicados. Cada día es diferente. Al menos este invierno ha sido más calmado que el anterior, gracias a una defensa aérea mejor. Tenemos electricidad, luz, todo está abierto, los cines, los restaurantes, los colegios… Todo es normal si no fuera por las sirenas de alarma".

Hace ahora dos años, el 24 de febrero de 2022, su normalidad acabó bruscamente. Durante el primer mes de invasión rusa en Ucrania, solo pensaron en sobrevivir. Después volvieron las ganas de contar historias: "En la productora [Film UA] tenemos un chat para hablar de todo y nada y allí empezamos a compartir casos humanos que nos llegaban", explica la guionista y 'showrunner' Anastasiia Lodkina. "Por ejemplo, hablamos de la historia de un zoo de la región de Kiev [el XII Months] donde se habían quedado sin electricidad ni comida y menos de diez personas debían velar por la seguridad de doscientos animales. Era gente normal convertida en héroe sin querer. En cuanto acabara la ocupación de Kiev, debíamos contar esta clase de historias". En primavera de 2023 rodaron finalmente 'Ucrania: los que se quedaron' (Movistar Plus+, sábado, día 24), serie antológica de ficciones muy reales sobre, dice Lodkina, "la gente ucraniana, su esperanza, qué la movió a resistir durante aquellos primeros meses, cuando nadie creía que fuéramos a poder resistir". Nubosidad variable Inspirada en la historia de un amigo de Lodkina, 'Familia' es una comedia agridulce, al final medio devastadora, sobre una familia obstinada en no dejar su casa a pesar de la amenaza de las bombas. Conforme avanza la acción vamos aprendiendo más sobre los personajes y sus no del todo aparentes lazos. También hay relatos sobre la famosa 'drag queen' Verka Serduchka y su inspirador 'livestream' diario ('La estrella de la ciudad'); un chaval de siete años cuyas madres, una de ellas cirujana en un hospital infantil, se las ven y desean para explicarle la invasión ('Mamás'), o un sin hogar decidido a sumarse a un grupo local de defensa ('Sin hogar'). El tono se mueve entre lo cómico y lo trágico, lo crudo y lo inspirador. Sobre todo, se quiso evitar el dramatismo monocromático. Según Anastasiia, el superpoder ucraniano es el humor. "Cuando empezó la guerra estábamos hundidos y habíamos perdido la fe en la humanidad, pero en cuestión de dos semanas las redes sociales estaban llenas de 'memes'. Y aquello nos dio luz y nos llenó de esperanza". "¿Qué estamos haciendo aquí?" ¡Estamos matando a niños!”: Los crímenes de los soldados rusos contados por ellos mismos Rodaje con desafíos A la hora de elegir los directores (a ser posible también guionistas), buscaron entre amigos cercanos, pero también autores a los que admiraban. Algunos son debutantes y otros ya conocen diferentes clases de éxito; Artem Lytvinenko ('En el zoo') es el creador de 'The sniffer', serie que lideró audiencias en todo el este de Europa, mientras que Pavlo Ostrikov ('Sin hogar') ha ganado premios con sus cortos en los festivales de Locarno u Odesa. El rodaje duró seis semanas que, al parecer, se hicieron largas. Eliseeva recuerda que no podían hacer demasiadas cosas, como "rodar de noche, o con drones, o sin algún refugio antiaéreo cerca"; en uno de estos últimos se pasaron un día de rodaje. Por un momento, consideraron rodar en Moldavia, pero no habría sido lo mismo. "Hablábamos de ello, pero Anastasiia creyó que era crucial rodar en Kiev, exactamente en esas calles, en ese zoo, donde todo sucedió". Y si hacían falta escenas nocturnas, siempre se podían lograr con la posproducción. Para nuestras entrevistadas, es esencial que esta serie sea vista en toda Europa. "Queremos demostrar que estamos, a nivel cultural e ideológico, mucho más cerca de vosotros que de Rusia", dice Lodkina. "Estamos aquí y queremos ser parte de la familia. Entendemos el precio que Europa paga por esta guerra, todas las dificultades económicas, pero en nuestro país la situación es de vida o muerte. La gente está muriendo por esto. Amigos y familiares". A lo que Anna añade: "Dos años después, existe el peligro de que la gente acabe normalizando la guerra. Hay que pararla y creer en la justicia, el amor y la familia".