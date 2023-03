Se hizo esperar un poco pero SkyShowtime ya lleva poco más de una semana con nosotros. Y eso que España ha sido uno de los sitios donde más ha tardado llegar. Lo cierto es que el desembarco ha llegado en un momento crucial, en plena racha de cabreos por la decisión de Netflix de poner fin a las cuentas compartidas. Con una oferta de precios difícil de rechazar, ya sabíamos que la amplitud de su catálogo iba a ser más limitada que la de la gran N roja, pero aún así no está todo lo que nos prometieron. ¿Es un problema de recuperar los derechos de sus series en manos de otras plataformas? ¿O es que no quieren volcar todo de golpe y la subida de contenidos va a ser más moderada? Hay grandes clásicos que se nos anunciaron y que todavía no están y lo mismo puede decirse de algunos de los estrenos que fuera de nuestras fronteras siguen siendo un gran éxito, pero aquí de momento tendremos que seguir quedándonos con las ganas.

Entre los clásicos que no están, se nos anunció Twin Peaks, esa serie que hace más de cuarenta años puso patas arriba la manera en la que se hacía las series de televisión, pero su paradero hoy por hoy es más complicado de responder que el nombre del asesino de Laura Palmer. En España, hasta hace no mucho los derechos estaban en manos de Movistar, hecho que impidió que la serie llegara a Netflix. Ahora ya no está disponible en ninguna parte. Lo cierto es que Showtime fue la responsable del regreso televisivo del agente Cooper (Kyle MacLachlan) hace seis años, por lo que era fácil que formara parte del catálogo para satisfacer a los más nostálgicos.

Tampoco está ese clásico de la comedia como es Frasier. Once temporadas y 265 episodios son siempre un plato muy suculento para este tipo de plataformas. No hay que olvidar las millonadas que ha pagado Netflix por hacerse con los derechos de Friends, o de Seinfeld y más recientemente de The Office. Por cierto, que esta última sí que está en la nueva plataforma. ¿Supone eso que desaparecerá de las otras? De todas, maneras no hay que desesperar por la ausencia de Fraiser porque para este año se ha anunciado una nueva temporada con el regreso del psiquiatra interpretado por Kelsey Grammer. ¿Están esperando al momento más oportuno?

El desembarco de Skyshowtime en España ha supuesto también el estreno de la nueva serie de la franquicia de Star Trek, Strange New Worlds, que nos cuenta los días en los que el capitán Cristopher Pike estaba al mando de la nave Enterprise. Sin embargo, no sabemos nada de Discovery. La serie desapareció de Netflix cuando Paramount decidió llevársela para montar su propia plataforma y la cuarta temporada solo pudo verse en España a través de Pluto TV. Con el desembarco de SkyShowtime, los chicos de la Discovery no han llegado. Y mientras en otra plataforma de la competencia, Amazon Prime, se acaba de estrenar la última temporada de la serie de la franquicia que cuenta el regreso del capitán Jean Luc Picard. ¿Volverán todas las series de Star Trek a SkyShowtime?

Otra de las pegas que tenemos es que para algunas de esas series con largas temporadas a sus espaldas, tendremos que conformarnos con unas pocas entregas. Mientras que en Disney tenemos la posibilidad de ver las 19 temporadas de Anatomía de Grey o las más de treinta de Los Simpsons, parece que aquí de momento nos vamos a tener que conformar con ver las últimas de NCIS o Blue Bloods. Pero ¿y si quiero verla desde el principio? Más que nada porque se trata de series de la casa y no hay peligro de que pierdan los derechos. No hay que olvidar que CBS cuenta con todo un catálogo de grandes clásicos de series en abierto muy codiciado para muchas plataformas. Netflix sin ir más lejos ha contado con más de uno de sus títulos. ¿Nos las van a dar con cuentagotas para que no nos empachemos?

Pero estas lagunas de catálogo no solo se quedan en los clásicos, sino que afectan a algunas de las novedades de esta temporada. Es el caso de Pokerface, la nueva serie de Natasha Lyone y producida por Ryan Johnson. La deslenguada actriz que triunfó en Muñeca Rusa y Orange is the New Black encarna aquí a una detective tipo Colombo que semana a semana resuelve misteriosos asesinatos y que se ha convertido en uno de los títulos más aplaudidos de Peacock. ¿Ha tenido algo que ver el hecho de que dos de sus responsables están demasiado vinculados a Netflix?

Por lo demás, aplaudimos la llegada de series al completo como por ejemplo Dexter, The Good Wife (y su spin off The Good Figth), Battlestar Galactica, Mister Robot, Nurse Jackie, Californication o Elemmentary. También ha recuperado alguno de los títulos del catálogo europeo de HBO fulminados en la última crisis. Así que tampoco podemos decir que nos vamos de vacío. ¿Quién sabe? Mientras las acabamos igual llegan las otras.