Los Mozos de Arousa continúan su lucha en Reacción en cadena. Liderando en el programa y peleando. Raúl ha comenzado la última cadena sin opciones y sin más remedio que tener que pedir un comodín. Sus compañeros se han reído porque ellos tenían clarísimo que la palabra escondida era “mala”, de “Mala Rodríguez, la compañera de Bruno en Reacción en cadena”.

A los Mozos de Arousa les ha entrado la risa cuando Raúl no ha acertado la palabra Mala y Bruno ha bromeado con un “qué hará los sábados por la noche” sin esperarse en ningún momento que su compañero le respondiera con un zasca, de los que duelen.

Raúl ha saltado como un resorte al ver que su amigo insinuaba que no veía su participación en el concurso ‘Bailando con las estrellas’ y le ha soltado un “los sábados por la noche voto a Pinto”. Bruno se ha quedado petrificado, pero rápidamente se ha dibujado una sonrisa en la cara de ambos.

Cambio de humor

Los Mozos de Arousa llevan más de 200 programas en antena. Vestidos de gallegos y repletos de felicidad, los Mozos de Arousa protagonizaban un programa 200 de infarto. Han estado a punto de caer ante sus rivales en una tensísima prueba de complicidad ganadora, pero han remontado el vuelo y han brillado como nunca.

Además de participar en Reacción en cadena, Bruno también es uno de los protagonistas de 'Bailando con las estrellas', el programa de baile con famosos que también emite Telecinco. Poco a poco, Bruno Vila va conquistando al jurado de 'Bailando con las estrellas'. Ya la semana pasada hubo un acercamiento y le llegaron a decir al mozo de Arousa que se iba metiendo en el papel de bailarín.

Estos comentarios son todo un triunfo después de varias semanas en las que hubo algo de tensión entre los profesionales y el participante. Para continuar con esta racha, Bruno ha ensayado un freestyle contemporáneo, 'Only love can hurt like this', junto a Marta Blanco, su maestra de baile. Aunque durante semanas los jueces han sido duros con Bruno, lo cierto es que esta décima actuación del Mozo ha sorprendido a los jueces: "Ha estado realmente interesante la composición de la coreografía, había cosas realmente sorprendentes", explicaba Blanca Li. Para Boris, sin duda alguna, este ha sido el mejor baile del gallego y ha puesto en valor la frescura de su actuación.

Julia, probablemente la jueza más crítica con él, ha quedado fascinada: "No sé qué ha pasado pero lo cierto es que has mejorado mucho, aunque tengo que decirte que estamos en la gala número diez y venimos de ver las actuaciones de dos compañeros tuyos muy buenos". Bruno logra una de sus mejores puntuaciones hasta la fecha con 31 puntos.

El público lo nota

La audiencia también ha comentado que notan más cansados a los miembros de los Mozos de Arousa, especialmente a Bruno: "Pobrecitos tienen caritas de cansados, pero así y todo siguen adelante y seguirán porque son unos genios nuestros galleguiños"; "No sé qué le pasa a Bruno. Está muy decaído. No parece él, que siempre estaba muy alegre. Me parece que le han afectado las opiniones del jurado de Bailando con las Estrellas. ¡Ánimo Bruno! Te queremos incondicionalmente!"; "Bruno hace sufrir porque lleva unos días que parece que se vaya a dormir sentado. No sé si es por el cansancio de estar en el otro programa".