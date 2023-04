La crítica de Monegal: El éxito de toda ‘lista negra’ es no hacerla pública

Están saliendo nuevos nombres de famosas y famosos vetados por Tele 5 (imperio Mediaset). En la primera lista negra prohibieron invitar, ni siquiera mencionar ni sacar imágenes, a Rocío Carrasco, Fidel Albiac, José Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores, Olga Moreno, Rosa Benito, Amador Mohedano, Kiko Rivera y Bárbara Rey.

Ya hemos visto cómo han tenido que hacer ridículos equilibrismos en los programas para cumplir con la orden de veto. Cuando les es inevitable, por ejemplo, citar a Kiko Rivera ‘Paquirrín’, no pronuncian su nombre , lo llaman ‘el hermano de Isa Pi’. Cuando lanzan un vídeo y les es imposible extirpar las imágenes de Rocío Carrasco o de Ortega Cano, los pixelan, los difuminan. ¡Ah! Es tan esperpéntico como risible. Ahora acaban de salir nuevos nombres de vetados: la 'celebrity' Carmen Lomana, la 'influencer' Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo) y el humorista del ‘piticlín piticlín’ Bigote Arrocet.

Hombre, todo esto es una chapuza. No sé si con la Constitución en la mano, una empresa de televisión que disfruta de una licencia gubernamental para emitir puede vetar públicamente a nadie, y menos a los que ha usado tantos años para hacer negocio y llenar sus parrillas. O sea, que a lo mejor aquí, judicialmente, hay recorrido. Los vetos existen. Pero se hacen de otra manera. Más canalla, más mezquina, más efectiva. La base de toda ‘lista negra’ es no hacerla nunca pública. Es un ‘apartheid’ que se suele practicar ‘sotto voce’, opacamente, sin hacer ruido.

El viernes entrevistaron a Albert Boadella en ‘Plano general’ (La 2 de TVE). Decía: "Cuanto más años cumplo, más radical me vuelvo. Será porque cada vez tengo menos que perder. De joven me pasé 14 años censurado por el franquismo. Hoy la coacción viene por las subvenciones". Escuchando a Boadella me pregunté cuánto hace que TV-3 le silencia como artista. Sus estrenos, sus montajes, sus éxitos, se ignoran. Seguramente le consideran un ‘mal catalán’. En TV-3, Boadella es prácticamente invisible.

El domingo, en ‘Col.lapse’ (TV-3), entrevistaron a Núria Espert. Sentada en una de las butacas del Romea, con exquisita suavidad, pero firme, decía: "Aquí en Cataluña se ha escogido un camino que no funciona, pero que se ha seguido. Y, al final, ya no hay camino. Es muy triste". Es peor. Es exterminio.