Persiguiendo al 'Dr. Death'

A Robb la conocimos como niña prodigio de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' (versión de Tim Burton), 'Un puente hacia Terabithia' y 'La montaña embrujada'. Algo más crecida, fue la protagonista de 'Blackwood', último largo hasta la fecha de Rodrigo Cortés, o la versión joven del personaje de Reese Witherspoon en 'Little fires everywhere', en cuyo rodaje ya cruzó caminos con Joshua Jackson. Con 'Dr. Death' ha tenido por fin la oportunidad de hacer un papel de mujer adulta profesional. "Ya voy por los 27 años, así que iba siendo hora", dice y sonríe. "Me gustó leer un guion en el que mi personaje tuviera un trabajo que hacer".

Atención a las víctimas

Para documentarse, Robb tuvo la oportunidad de acudir a la fuente ideal: la propia fiscal Stughart. "Si has de interpretar a una persona real y puedes hablar con ella, el trabajo está medio hecho. Pudimos hablar por FaceTime y me dejó preguntarle muchas cosas sobre el caso, sobre ella misma, cómo creció… ¡Cosas que no suelo preguntar a nadie en una primera conversación!".

La siguiente fuente fue, claro, el propio pódcast de 2018, con el que Beil no pretendía solo hacer más amenos los trayectos diarios de casa al trabajo y viceversa: ¿se acuerdan de ellos? Aquel proyecto era cuestión de justicia. "Beil no solo pedía cuentas a un hombre, sino a todo el sistema médico", dice Robb. "Al público le interesó porque se proyectó a sí mismo en la historia. Algunos se imaginaban a sus madres sufriendo ese desastre en quirófano".

Con los proyectos basados en crímenes reales, los creadores pueden caer en la tentación de glamurizar al villano mientras descuidan el trato a las víctimas o sus familias. Según Robb, 'Dr. Death' no incurre en ese crimen: "En la serie, al final lo más importante son las personas a las que Duntsch arruinó la vida. Hacía falta mostrar cómo era su vida antes, y cómo fue después, para que la gente entendiera la gravedad de todo lo que estamos contando".