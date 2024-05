El retorno de Santi Millán a Telecinco con la versión renovada de "Adivina qué hago" no alcanzó las expectativas en audiencia, siendo superado por "La Voz Kids" y la película de La 1 "No es tan fácil".

A pesar de ello, el presentador destaca la energía renovada del programa y su valía como entretenimiento, especialmente en tiempos difíciles como los de la pandemia.

En cuanto a la salida de Edurne de "Got Talent", Millán reveló que aunque no le sorprendió la decisión, sí le entristeció, comparándolo con el momento en que un hijo decide dejar el hogar. Ante la pregunta sobre quién podría sustituirla, el presentador mencionó a Sofía Vergara, conocida por su participación en la versión estadounidense de "America's Got Talent".

Millán también compartió detalles sobre la relación entre Edurne y Risto Mejide, destacando el cariño mutuo que se profesan. Con respecto a la próxima temporada de "Got Talent", Telecinco prepara la décima edición del exitoso programa, con la expectativa de mantener o mejorar los resultados obtenidos en la anterior, a pesar de los desafíos que enfrenta la cadena.

En cuanto a "Got Talent", la salida de Edurne abre un nuevo capítulo en la historia del programa, y la posible incorporación de Sofía Vergara promete traer un aire fresco al jurado. Con estos cambios en el panorama televisivo, queda por ver cómo evolucionarán los programas y cómo responderá la audiencia en las próximas temporadas.