Adrián Lastra, María Isabel, Bruno Vila o Athenea Pérez. Uno de ellos será el ganador o ganadora de 'Bailando con las estrellas'. Los cuatro finalistas del programa de la noche de los sábados ya saborean el éxito y lo cierto es que a todos les gustaría alzarse con la victoria. Así se preparan para el baile final.

Para esta ocasión, los participantes tienen algo más de tiempo para preparar sus actuaciones y lo cierto es que están aprovechando a tope el tiempo extra para ensayar. Su intención es dar lo mejor de ellos mismos, sorprender a público y jurado y ganarse sus votos.

Athenea muestra varios stories en su perfil de Instagram en el que el equipo del programa graba a su maestro de baile, Sergi Pedrós, para después grabarse en pareja varios vídeos divertidos en los que bailan. Por su parte, María Isabel acude a un restaurante a cenar para reponer fuerzas tras los ensayos y podemos escuchar a Jesús, su pareja, tarareando la canción del programa.

Si es que... están todos tan metidos en la competición que hasta su entorno no puede dejar de cantar la cabecera del programa: "Lleva todo el día cantándola", escribe la artista. Mientras tanto, Bruno publica una foto durante uno de los ensayos junto a su maestra de baile, Marta Blanco y Adrián Lastra es algo más discreto y se centra en otros proyectos profesionales.

Rupturas en el programa

La relación entre Elena Tablada y Adrián Esperón, su profesor de baile en 'Bailando con las estrellas', ha saltado por los aires en la última emisión del programa. La pareja dejó entrever una falta de complicidad entre ambos; e incluso se mostraron algunas discusiones que tuvieron durante los ensayos.

"Dice que lo llamé agresivo, pero no dije eso, sino que el entrenamiento estaba siendo agresivo. Dice que yo había dicho que me trataba mal, pero no es lo mismo que yo le diga que siento que me está tratando mal, a llamarle maltratador. No le gustó que dijera que todos los hombres son iguales. Y otro día, le dije que era un narcisista". Posteriormente, añadió que no volvería a referirse a su profesor en esos términos, aunque él puntualizó que la situación podría reconducirse siempre y cuando "los perdones van correlativos de los hechos".

El bailarín ha querido hablar sobre este conflicto en una entrevista a Lecturas y ha apuntado que "es muy importante en la vida cerrar etapas, y creo que él debería hacer su trabajo”. “El resto de compañeros y compañeras del concurso se han mostrado muy amables y comprensivos con toda la situación”.

¿Cuándo es la final de 'Bailando con las estrellas'?

Este sábado 6 de abril, Telecinco emite un especial de 'Bailando con las estrellas: camino a la final', donde se repasan los momentos más destacables de esta edición. La final la podremos disfrutar el próximo sábado 13 de abril, donde descubriremos quién es el ganador o ganadora. Hay mucha incertidumbre porque unos cuentan con el favor del público y otros con el del jurado, ¿hacia dónde se equilibrará la balanza?