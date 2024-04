“Era como si mi voz no tuviera peso". Jessica Bueno y Lutingo están en un punto muy dulce de su relación pero no siempre ha sido así. En el último capítulo de #UnCuentoImperfecto hablan sobre la otra cara de la moneda, la de todos esos momentos de la vida que a veces se hacen cuesta arriba

La pareja se pone al frente de ‘Un cuento imperfecto’ en su segunda temporada. La pareja que nació en la casa de Guadalix de la Sierra para que todo el mundo pudiera conocer los detalles de su relación. Si quieres descubrir cómo continúa no te pierdas el próximo programa y recuerda que puedes velos de forma sencilla a través de la app o la web de Mitele, donde puedes ver todo el contenido de forma sencilla, dónde y cuándo quieras, desde tu smart TV, smartphone o tablet.

"Cuando tú te sientes inseguro o mucho más pequeño que tu pareja, hace que tú quieras hacer pequeña a la otra persona", confesaba Jessica. "Me he callado, me he callado, me he callado y cuando me he dado cuenta he entrado en un camino tan largo de infelicidad... Y he tenido inseguridades porque he tenido relaciones que me lo han creado", contaba Lutingo.

Jesisca también se ha sincerado sobre el inicio de su relación con Luitingo. "Yo contigo, ya lo sabes he tenido mucho miedo a lanzarme... Solo llevo un año divorciada", confesaba.

Lutingo se va de su casa

Jessica Bueno y Luitingo, la pareja nacida en 'GH VIP 8', continúa viviendo su historia de amor en Bilbao, ciudad en la que la influencer lleva viviendo unos años junto a sus tres hijos y a la que el cantante se ha trasladado recientemente para compartir tiempo con ella. La casa cuenta con un amplio recibidor unido al salón y al comedor de estilo minimalista, un dormitorio principal con un vestidor integrado, una original habitación infantil para los pequeños y dos baños. El salón del piso de Jessica Bueno es muy amplio y acogedor. Se accede desde el gran recibidor de la casa que llega hasta esta estancia haciéndola más grande y uniéndola con el comedor. Los techos tienen diferentes alturas y están decorados con diferentes molduras de escayola que ofrecen una sensación de mayor amplitud con las paredes pintadas de blanco, así como las estanterías de madera blanca que las rodea llenas de libros y flores. El suelo es de parqué y combina a la perfección con el gran sofá modular de color marrón tierra, la chimenea de estilo moderno y la alfombra blanca geométrica de pelo rizado que acoge la zona de descanso de la estancia, cuentan desde Outdoor

Una de las paredes laterales del salón dan al exterior y está llena de grandes ventanales por los que entra mucha luz. Justo en frente de una de ellas, Jessica tiene una mesita auxiliar de madera unida a una pared con una silla de ratán creando un espacio único dentro de la estancia. Y junto a la chimenea, la influencer cuenta con un moderno sillón de pelo de borrego rizado y de color beige para relajarse.

Comodidad, descanso y funcionalidad, son las tres características principales del dormitorio de Jessica Bueno. La estancia está decorada con colores neutros como el blanco crema, el gris, el beige y algunos detalles en color negro. La ropa de cama es de color blanco crema, así como los grandes cojines que hacen de cabecero de la cama. La colcha de bouti que la cubre es de color gris y la combina con cojines de diferentes texturas y estampados de color negro. Frente a la cama, la pareja de Luitingo cuenta con un gran ventanal y con una cómoda de madera de estilo rústico sobre la que tiene un gran jarrón de cristal con flores.