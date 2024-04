Hay conocimientos básicos, que se adquieren en la Primaria, que no deberían olvidarse nunca, como es la geografía española. Pero en First Dates todo puede pasar, y uno de los solteros que ha acudido al programa ha demostrado que no está muy puesto en este tema.

El programa de citas más viral de la televisión cuenta en su repertorio con decenas de programas en los que varias parejas se encuentran en una cita a ciegas con Carlos Sobera como medidador y en el que muy rara vez triunfa el amor. Esta vez Cocco se lio con las provincias y las comunidades autónomas. Él es modelo, ha pasado toda su vida en Vigo, ha estado en Madrid y ahora vive en Barcelona. Sin embargo, parece que el sur de España no lo tiene controlado. Adivina... Uno de los momentos de la cita entre Andrés y Cocco es hablar un poco de su procedencia. Andrés quiere hacer un juego facilito con su cita y le da una pista: "¿De dónde soy? Adivina... te doy una pista, no tengo acento". La cara del otro chico era un cuadro porque no sabía qué sitio decir y se lo reconoce al segundo: "No lo sé, la verdad". Al ver la poca decisión de su cita, Andrés le vuelve a desvelar más información: "Soy del sur". Cocco se la juega muchísimo y contesta: "Andalucía". Una comunidad que no es la correcta, por lo que el otro chico vuelve a darle otra pista: "Está en uno de los extremos, no es Andalucía y está al lado del agua". Cocco se quedó pensando, al principio contestó Extremadura y luego se quedó pensando intensamente sin descubrir el lugar: "¿Valencia?, ¿el peñón de Gibraltar?". Andrés, viendo que no lo iba a adivinar, le desvela el sitio: "¡De Murcia!". Al escuchar la ciudad, Cocco se queda totalmente descolocado y le confiesa: "Pero si Murcia está en el norte, no está en el sur". De hecho, una vez terminada la cita, el invitado continuaba insistiendo a nuestros cámaras con el lugar en el que se encuentra situada Murcia en España: "Yo pensaba que estaba debajo de La Rioja o debajo de Aragón, está por ahí". No es la primera vez No es la primera vez que unos invitados del programa de Cuatro se equivocan con la geografía española. Es justo lo que sucedió con Pau y María. Los dos son valencianos y tras ser presentados por Carlos Sobera, se han sentado a cenar, lo que no sabían era que les haría falta un buen mapa o GPS. Primero cuando Pau ha contado que es de Girona. "¿Andalucía?", preguntaba María ante la perplejidad de su cita. Lo más sorprendente ha sido cuando María explicaba que procedía de Castellón, pues su cita no sabía ubicar la ciudad. "Castilla La Mancha, Andalucía…", comentaba el joven, mientras la soltera le indicaba que se encontraba a tan solo una hora de Valencia. Y no solo han coincidido en sus escasos conocimientos geográficos, los jóvenes también han compartido su pasión por la naturaleza y el sueño de viajar por Europa en caravana.