Eduardo ha sido uno de los protagonistas de First Dates de esta semana, y no ha pasado desapercibido, sobre todo por sus comentarios machistas que han encendido las redes sociales: "Que vuelva a Atapuerca", comentaba una usuaria.

Eduardo tuvo una cita con Charo, y tras los comentarios de él, ella manifestaba: "Me ha rayado".

Entre las 'perlas' que soltó Eduardo en la cena, está esta: "Creo que a todas las mujeres del mundo les gustaría tener un hijo. No es una visión machista. La mujer existe para tener hijos". A lo que Charo le decía que no opinaba igual.

Eduardo tiene claro que prefiere estar solo que mal acompañado “donde esté un buen libro que se quite una mujer”. Ella, por el contrario, si siente que es enriquecedor tener a alguien al lado y él ha sentido que más que libros, Charo leía prensa del corazón. Ante esto, Eduardo decía en la entrevista final: "Está enganchada a las revistas del corazón como todas las mujeres".

Eduardo parecía encantado con la personalidad de Charo, pero sorprendía contando que lo que menos le había gustado de su cita era su físico. Y es que Eduardo tenía planes de formar una familia y quería conocer a una persona más joven que él.

En la resolución final de 'First Dates', Charo decía que sí a una segunda cita, pero Eduardo le explicaba que no era lo que estaba buscando. Ella sentía que le gustaban las mujeres "más clásicas" y él le ha dado la razón. "Me gusta que lleven crucifijo", explicaba Eduardo, algo que Charo no acostumbra.