Isabel Pantoja ha vivido este jueves en Córdoba un momento muy especial que a buen seguro tardará mucho tiempo en olvidar. Flanqueada por su amiga Mariló de la Rubia en una intensa jornada en la que ha visitado un centro de salud y un hospital para someterse a un completo chequeo médico, la tonadillera ha sido sorprendida con una muestra de cariño y admiración que no esperaba, y a la que ha reaccionado muy emocionada.

Y es que un numeroso grupo de estudiantes, que en ese momento salían del centro escolar en cuya puerta tenía aparcado el coche la cantante, han reaccionado a la presencia de Isabel en la ciudad con gritos, vítores y aplausos para demostrarle lo querida que es por el público más joven de la ciudad andaluza.

Una muestra espontánea de cariño y admiración que ha pillado por sorpresa a la viuda de Paquirri que, feliz y emocionada a partes iguales, ha saludado con la mano a los que la aclamaban como si de la mismísima Reina Camilla se tratara, sonriendo y lanzando besos muy emocionada, dando gracias y conteniendo a duras penas las lágrimas.

Isa P rompe su silencio

Este viernes, 'Vamos a ver' ha mostrado las declaraciones de Isa Pantoja después de que su madre acudiese a un centro hospitalario de Córdoba para someterse a unas pruebas. Al salir, la cantante recibía el máximo apoyo de sus seguidores a los que lanzaba besos mientras ellos la aplaudían y daban muestras de cariño.

"Una de las cosas que me gusta mucho es cuando está en los escenarios y se viene arriba por el cariño que la gente le muestra, siempre digo que eso es como su recompensa. Que no solo se ve en el escenario sino también en las calles, que se ha visto mucha gente y como han dicho en el vídeo, hay gente de todas las edades que se ponen al lado de ella y saben que ahora va mucho a Córdoba y no dudan en darle un apoyo, un beso y fotos. Ahí está, que tienen a mi madre no solo como referente en una canción, sino que cuando ella sale hay un apoyo", detalla la hija de la cantante.

"Allí en Cantora, cuando yo he ido, vas con todo el buen rollo, pero pasan dos días y ya es como que no…a mí personalmente... creo que no es por mi tío, creo que en Cantora ella misma se aísla, por voluntad propia claro, pero no le viene bien estar ahí, tiene que salir y hacer una vida normal. Está haciendo vida normal, pero para mí todavía no es a lo que yo me refería, tiene que salir con sus amigas a comer, irse de viaje por gusto y no porque tenga que cantar", explica Isa Pantoja en el plató del programa en el que trabaja como colaboradora.

Sobre si le han dado ganas de mandarle un mensaje a su madre, su hija Isa responde: "No, no me tiréis de la lengua porque vengo de buen rollo. Yo estoy feliz, veo muy bien que salga y antes de estas imágenes cuando vi que salía también de Cantora también me alegraba, se que le viene muy bien ver ese cariño, pero ya".

Por último, Isa sentencia: "Yo lo resumo en que tiene que hacer ciertas cosas para estar mejor, y yo en eso me alegro. Quiero que entendáis también que yo no la miro como una persona y no puedo decir más que me alegro, es mi madre. Le deseo lo mejor, pero en mi felicidad ahora mismo ella no está". Una frase que sentencia la ruptura con su madre.

Y es que el enfado de Isa P con su madre es entendible dado que ella no estuvo presente en el momento más importante de su vida, en su boda con Asraf, cuando Jorge Javier, a petición de la hermana de Kiko Rivera, le acompañó al altar.