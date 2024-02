Estamos en la recta final de Gran Hermano, tan solo faltan unos días para descubrir quien se alza como ganador del reality. A estas alturas, los concursantes llevan semanas sin ver a sus familiares (aunque algunos pudieron reencontrarse cara a cara en el día de San Valentín) y eso hace que la emoción esté por las nubes. Durante la emisión del programa de hoy, llegaba el momento de que los defensores hicieran el alegato para votar a sus defendidos.

Como no podía ser de otra manera, a Asraf se le iluminaba el rostro al ver a Isa Pantoja en la pantalla grande, dispuesta a defenderle por encima de todo. Sin dejar que ella empezara, rápidamente le gritaba "¡Qué guapa estás!" mientras empezaba a emocionarse. La mujer del concursante recordaba algunas de las virtudes que Asraf ha demostrado a lo largo del concurso: "para mí, es una persona que ha dicho lo que ha tenido que decir cuando así lo ha considerado, que ha escuchado a sus compañeros aún cuando se han llevado mejor o peor con ellos. También creo que es una persona que no ha chillado, no ha necesitado humillar a nadie".

Continuaba describiendo a su pareja como un ejemplo a seguir para la audiencia, demostrando cómo se debe tener una convivencia con personas con las que puedes no tener nada en común: "Tú puedes ser un ejemplo de convivencia y de compañerismo, y por eso justamente hoy estás en la final". Sin dejar que Ion Aramendi cogiera el relevo, Asraf rápidamente aprovechaba para mandarle un mensaje a su mujer gritando "¡Queda poco, cari, queda poco!" mientras comentaba las ganas que tiene de poder estar a su lado las veinticuatro horas del día.

Antes de despedir a la defensora, el presentador le preguntaba su opinión sincera respecto al nuevo cambio de look de su marido. Isa, fijándose en el bigote de Asraf, respondía: "Muy sexy, me parece otra persona porque está muy cambiado". Entre risas, él le preguntaba si debía dejárselo para la final e Ion Aramendi les pedía que dejaran esa conversación para cuando estuvieran fuera del programa. La hija de la cantante es un apoyo fundamental para su marido y así lo ha demostrado semana tras semana. Ahora, simplemente le queda esperar y confiar en la audiencia para que su pareja llegue a la final.

Tenso enfrentamiento

La primera semifinal de 'GH Dúo' ha tenido muchas sorpresas para los finalistas y es que, tanto exconcursantes como familiares y seres queridos, han hecho sus alegatos para el que es su ganador, pero también han dado el nombre de quién creen que no merece hacerse con el premio, algo que no ha sentado nada bien a Lucía. "Veo que no hay nadie a mi favor", decía Lucía, algo ante lo que Ion Aramendi le animaba: "Esta es la opinión de los exconcursantes que están en plató hoy, estoy seguro que hay mucha gente que te apoya a ti y a todos vosotros, por eso sois los finalistas". Pero Lucía, tras las conexiones de sus excompañeros, terminaba rompiéndose: "No hay que faltar el respeto, me quiero ir, no se me entiende". Y sus compañeros le apoyaban en este complicado momento.

Tras tranquilizarse, Lucía reflexionaba cuando Ion Aramendi sobre lo vivido: "Yo no le pienso dar el gusto a nadie, están fuera con información y me quieren volver aquí loca, paso, no les voy a dar el gusto".

Pero este no era el único momento complicado para Lucía. Cuando conectaba en directo Gloria, hermana de Manuel, esta afirmaba que no quería que Lucía se convirtiera en la ganadora, a la que aprovechaba para recriminar los comentarios que dijo sobre ella y que no quería que a su hija le tocase ella como profesora: "Me alegro mucho de que mi hermano y ella se lleven bien, pero hay comentarios que están fuera de lugar a mi propia persona y hacia Manuel, por eso quiero que salgas". Mientras escuchaba sus palabras, Lucía no saba crédito y reaccionaba: "Madre mía, vaya manera de utilizar, yo llevo a mi hija a la guardería que yo quiera".