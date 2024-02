Asraf Beno, concursante de la nueva edición de GH Dúo, ya ha tenido la oportunidad de hablar con su mujer, Isa Pantoja, por el día de su cumpleaños. Tan solo unos días después de celebrar su quinto aniversario como pareja, el concursante recibía una video llamada de su pareja para demostrarle todo lo que le quiere y resolverle algunas dudas.

Con las lágrimas en los ojos, la pareja se reencontraba a través de la pantalla demostrándose todo su amor: "Te quiero muchísismo, estoy super nerviosa, te veo en el 24 horas, yo estoy aquí para verte. Alberto también se quería quedar para gritarte pero es tarde y no puede. Quiere que te diga que tiene el viernes su primer partido de baloncesto... no me quiero emocionar, te quiero trasmitir todo positivo".Sin poder retener la emoción, Isa también le enviaba un mensaje de su familia para que Asraf continue con el concurso tranquilo: "Tu familia, tu madre, he hablado con ella esta tarde, tus hermanos, que te quieren un montón, les haces llorar cada dos por tres". Visiblemente nerviosa, la hija de Isabel Pantoja intentaba demostrarle por todos los medios a su marido que le quiere y que le echa de menos: "Que te quiero, lo estás haciendo super bien, me siento super orgullosa de cómo eres, de la persona que tengo como mcarido, siguiendo tu corazón vas a llegar muy lejos en la vida".Sin olvidarse de la duda que le ha estado rondando la cabeza en todo este tiempo sobre un posible embarazo de Isa, Asraf ha podido salir de dudas: "No, no, pero no te preocupes que tenemos mucho tiempo. Estamos juntos en esto, cuando vuelvas" revela Isa.

Asraf se rompe

Asraf Beno ha contado una serie de cosas en el confesionario de 'Gran Hermano Dúo' que Isa Pantoja no conocía. Se trata de confesiones que pertenecen a su pasado y a su infancia, muy íntimas y que hasta ahora el concursante no había desvelado ni a los más queridos. "No iba mucho al cine, no iba a comer a restaurantes y no tenía la ropa de todo el mundo...", ha comenzado diciendo.

La actual pareja de Isa Pantoja ha apuntado además que fue un total de dos veces al cine antes de cumplir la mayoría de edad: "Me acuerdo que lo que hacía era esperar con algún amigo a que saliesen por la puerta de emergencia y me colaba, entonces podía ver una película. No está bien... pero es mi vida", confesaba. Reconoce que las carencias que ha tenido son "materiales": "Alberto es como si fuese mi hijo. Al final, darle cosas que a mí no me han dado es lo que intento" (hay que recordar que Isa Pi tuvo un hijo con Alberto Isla, que se llama también Alberto). En cuanto a su relación con Isa Pi, ha asegurado que intenta disfrutar lo máximo pasando tiempo con ella y viceversa: "Es parte de mi vida. No quiero a una persona sino a dos. He aprendido muchas cosas de él. La responsabilidad, el dar cariño... dar sin recibir nada a cambio".

Otra cosa que Asraf ha aprendido es que puedes amar a una persona -aunque no sea de tu misma sangre- igual que si fuera tu hijo. "Me han enseñado a que la familia la formas tú con las personas que quieres. Yo estoy muy orgulloso de la familia que tengo y la verdad es que estoy en una época en la que soy muy feliz", ha dicho.

Isa P, en plató, ha dicho que conocía algunas carencias pero "no específicamente cuáles": "Me encantan estos formatos porque creo que en la vida cuando tienes muchas cosas no te planteas esas dificultades que has tenido antiguamente. Ahí es cuando te abres y haces una vista atrás de lo que ha pasado...".

"Esa es la parte que quería contar, para que le conozcan más. Esto no me lo había contado. Me parece bien que lo cuente. La oportunidad que es 'Gran Hermano'... hace que te acuerdes de las cosas buenas pero también de las tristes. Que lo comparta con la gente me parece genial. A lo mejor tiene cosas que no ha superado...", ha concluido