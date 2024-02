Encarni es una granadina auxiliar de geriatría que se presenta como una persona muy divertida. La soltera acudió a 'First dates' para encontrar un hombre amable e independiente. El programa le concertó una cita con José, un jubilado de Jaén que detesta estar solo. Tras presentarse, ambos solteros pasaron al restaurante para conocerse en profundidad.

Ya en la mesa, José aseguró estar muy nervioso y necesitar cariño. Los puntos en común fueron surgiendo a lo largo de la velada: "Me ha encantado, porque yo soy motera y me encanta ir de paquete", le hizo saber Encarni tras conocer su pasión por el mundo motero. Todo parecía ir de maravilla, sin embargo, todo cambió cuando conocieron algunos aspectos opuestos entre ellos.

La soltera confesó a José su adicción al tabaco y este hecho no hizo mucha gracia a José: "Mi ex fumaba mucho y teníamos muchísimas peleas por el tabaco. Yo no lo aguanto", aseguró el soltero a su cita. "Mi cuerpo es mío, en mi cuerpo mando yo y lo dejaré cuando yo quiera. A mí nadie me va a imponer", declaró con cierto enfado la granadina.

Otro de los choques que tuvieron durante la cena fue el exceso tiempo de trabajo que dedica Encarni: "Yo tengo todo el tiempo del mundo y necesito que tenga más tiempo libre", hizo saber el jubilado al equipo de 'First dates'. La decisión final, a pesar de haber comenzado muy bien la cita, fue un rechazo por ambas partes por la excesiva carga laboral de Encarni como principal motivo.