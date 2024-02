'La Roca' abordó en su entrega de este domingo, 18 de febrero, la polémica por la 'mascletà' celebrada en Madrid durante la mañana de ayer. El evento, propio de la Comunidad Valenciana, ha sido duramente criticado por asociaciones ecologistas y animalistas debido a su posible impacto sobre la biodiversidad de Madrid Río.

"Me va a costar mucho morderme la lengua y, por supuesto, no lo voy a hacer", avisaba Nuria Roca antes de poner el tema en cuestión sobre la mesa. La primera en dar su opinión era Nativel Preciado, que mostraba su rechazo de forma contundente: "Me espanta el ruido. Soy animalista, ecologista, animalista y madrileña. No entiendo nada de lo que está pasando, que el alcalde se comprometa a hacer una gracia con la alcaldesa y que nos traiga una fiesta vuestra".

Después de escuchar a su colaboradora, la presentadora compartió una reflexión: "A nadie que sea valenciano y que le guste la mascletà, que es prácticamente al 99%, se le ocurriría pensar que una mascletà tiene ideología, porque no la tiene. Y esto de repente se ha convertido en algo ideológico, no salgo de mi asombro". "Otra cosa es que esté bien hecho, que guste, que no guste, que sea necesario o innecesario... Pero que sea ideológico es algo inaudito", añadía.

En ese momento, Gonzalo Miró tomó la palabra para recordar que la 'mascletà' impulsada por Almeida sí cuenta con "una parte ideológica". "No la hay", negó Roca sin convencer al tertuliano, que mantuvo su postura: "Sí la hay. ¿Sabes cuál, en este caso? Para empezar, el lugar. Los ecologistas te están diciendo que no se haga donde se ha hecho. Y que hay otros sitios en Madrid donde no vas a perturbar la vida de 130 especies".

"A lo mejor, aunque haya muchos a los que no les guste el ruido, como es el caso de Nativel o el mío propio, no molestaría tanto", continuó diciendo Miró antes de señalar "el problema" principal de este asunto: "Almeida ha demostrado que esto de la fauna, la flora y el medio ambiente le da igual. Hay que recordar que su lema de campaña era quitar Madrid Central".

"Pero es que Madrid Central no tiene nada que ver con una mascletá", se limitó a añadir Nuria Roca mientras Miró continuaba apoyando con hechos su argumento: "No me voy a meter ya en el tema de la tala de árboles, pero se ha cargado un tanto por ciento grande talando árboles de Madrid. Y ahora la mascletà la ha hecho justo donde más especies de aves hay en Madrid, donde más va a hacer daño". "Pues chico, eso sí es ideológico", zanjó.