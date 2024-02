Inmaculada Casal se ha pronunciado después del ingreso en prisión de Antonio Tejado por su presunta implicación con el robo de su casa. El periodista ha abierto este domingo la nueva edición de 'Andalucía de tarde', el programa que presenta en Canal Sur, dirigiéndose directamente a los espectadores: "Ha sido otra semana muy difícil por todas las noticias que, como ustedes saben, han surgido en la última semana y en la que tristemente me he visto metida yo y toda mi familia como víctimas".

"Me van a permitir que les cuente una cosa. Yo cuando con 18 años decidí estudiar periodismo, allá por los años 80. En ese afán de la juventud de querer cambiar el mundo, entonces, mis padres tuvieron que hacer el esfuerzo de enviarme a Madrid, porque aquí no había Facultad de Ciencias de la información y me enviaron a la Universidad Complutense. Enseguida me di cuenta de que el mundo, por desgracia, no se puede cambiar, pero sí contribuir cada uno desde nuestra posición con un pequeño granito de arena a que ese mundo sea un poco mejor y justo. Quizás por eso me especialicé en información de tribunales.", aseguró la periodista.

"En esa información, siempre intenté darla de la manera seria, rigurosa y contrastada. Nunca sucumbí al amarillismo ni a los programas sensacionalistas que en aquella época de los años 80 proliferaron tanto, y nunca me lucré con ello. Creo que los periodistas, quizás por la plataforma que tenemos, podemos ensalzar o hundir a una persona con pocas palabras, y eso me merece mucho respeto", prosiguió la comunicadora en este inicio.

En este apertura de 'Andalucía de tarde', Casal ha pedido un cosa muy clara a la luz de la tormenta mediática que se ha desatado en los últimos días: "por desgracia, yo me he convertido en protagonista sin quererlo, pero soy parte de un proceso que ya está en manos de los tribunales. Desde aquí pido respeto para todas las partes".

"Y respeto, sobre todo, para ustedes, que nos acompañan cada tarde y que esperan divertirse con ‘Andalucía de tarde’. Ustedes saben que le vamos a dar la información más seria, rigurosa y contrastada posible. Ustedes tienen el derecho a estar informados. Así que, va por ustedes, y no me queda más remedio que, como decimos en Andalucía, coger el toro fuerte por los cuernos".

Inmaculada Casal se ausenta de 'Andalucía de tarde' cuando se iba a tratar la instrucción del caso

Una vez avanzado el programa, en el momento en el que se iba a tratar el tema, Inmaculada Casal se ausentó de la mesa de actualidad del programa de Canal Sur, cediéndole el testigo a sus compañeros Sergio Morante y María Contreras.

"No podemos hacer oídos sordos ni cerrar los ojos a las noticias de la semana. Una de las noticias que más han impactado ha sido precisamente el robo en mi casa con mi familia, del que yo soy protagonista. Lo he dicho al principio: ustedes merecen ser informados pero como, en esta noticia yo soy parte de la noticia, sé que van a entender que yo me abstenga, me vayan esta parte y les deje en manos de profesionales porque no puedo ser parte y mucho menos juez en esta noticia", comentó la presentadora.

"Confío fielmente y en la justicia de nuestro país. Le agradezco a la Guardia Civil esa labor tan ardua que han hecho durante estos 6 meses, que han ido tejiendo poco a poco un gran bordado con pistas y todo el material que han unido", continuó Casal.

Te puede interesar

La comunicadora también volvió a asegurar que ella y María del Monte ya habían dicho todo lo que teníamos que decir al respecto de este tema, previamente a salir del plató: "Para no obtruir a la investigación ni a la justicia en ningún momento, me van a permitir que llame a mi querido Sergio Morante".