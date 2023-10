Sonsoles Ónega ha regresado este lunes a Antena 3 tras una apretada agenda de entrevistas como ganadora del Premio Planeta 2023. La periodista ha sido ovacionada por sus compañeros cuando ha vuelto a pisar la redacción de 'Y ahora Sonsoles' después de ganar el galardón literario más importante del mundo.

Para ser más exactos, en el vídeo subido por la cuenta de su programa en Instagram, la comunicadora ha aparecido con una bolsa en la que portaba el galardón para mostrársela muy ilusionada a todos sus compañeros de programa, recibiendo muchos abrazos y besos por parte de ellos.

"Pues imagínate. Abriendo la caja con mis compañeros. Me hace una ilusión impresionante. Luego lo bajamos al plató. Nos lo perdáis", avanzaba la periodista en este vídeo colgado en las redes sociales del programa.

Este pasado domingo, Sonsoles Ónega se proclamó ganadora del Premio Planeta 2023 con una novela titulada 'Las hijas de la criada', ganando un premio metálico de un millón de euros, además del galardón.

"Es una novela que arranca en la Galicia del Mar en 1900. La Galicia que probablemente construyó los episodios más brillantes de su vida, que creo un imperio en una lata. La industria de la conserva la cuento en esta historia a través de una familia de empresarios que construyeron ese imperio y que estuvieron en todas las guerras sin perder ninguna y que hicieron, insisto, de Galicia un siglo merecedor de una historia en esta caso", aseguró la presentadora en su discurso, en el que también se acordó de su padre, Fernando Ónega.

"'Las hijas de la criada' es una novela de amor, de búsqueda de la verdad, de desamores y de falta de cariño, pero no se crean que se encontrarán a personajes frágiles. Todo lo contrario. Mujeres valientes que pelearon y trabajaron en el mar durante 100 años, y lo siguen haciendo sin reconocimiento ninguno. Así que, por fin, en 'Las hijas de la criada' tendremos una patrona en la industria del mar. A partir de ahora, la novela es suya. Para mí ha sido el desafío más importante al que me he enfrentado", continuó Ónega en su intervención.

La obra ganadora, presentada en una edición de récord con la participación de 1.129 novelas, se presentó bajo el título 'Otoño sin ti' y el seudónimo de Gabriela Monte, alias del que ahora conocemos que se escondía la actual presentadora de Antena 3.

Esta distinción ha llegado cuando se acaba de cumplir 18 años de la publicación de la primera de las seis novelas que Sonsoles Ónega ha publicado hasta el momento. La periodista ha publicado 'Calle Habana, esquina Obispo', 'Donde Dios no estuvo', 'Encuentros en Bonaval', 'Nosotras que lo quisimos todo', 'Después del amor' y 'Mil besos prohibidos', lista al que se sumará 'Las hijas de la criada' en las próximas semanas.