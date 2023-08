El nuevo programa de Carlos Sobera en Telecinco ya está en marcha. La cadena ha anunciado el inicio de las grabaciones de 'El musical de tu vida', un formato producido por Globomedia que unirá el género del talk show con el musical "al más puro estilo Broadway", según detalla Mediaset en una nota de prensa.

En cada entrega, un personaje famoso repasará su vida en una entrevista en profundidad y podrá revivir momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género.

Telecinco ha revelado que Miguel Bosé, Ana Obregón, Tamara Falcó y Paulina Rubio serán algunos de los protagonistas de 'El musical de tu vida', que contará con un espectacular plató.

Emoción, música, reencuentros y sorpresas son algunos de los ejes en torno a los que girará este nuevo espacio. Los números musicales partirán de canciones muy populares y reconocibles para el gran público, temas que el equipo artístico del programa reinterpretará con gran ingenio y mucho humor en torno a las grandes anécdotas de la vida de los invitados, que serán trasladadas al escenario en formato musical.

'El musical de tu vida' es la adaptación del formato belga 'The musical of your life', que actualmente prepara su tercera edición. Alemania también trabaja en su propia versión del programa, que ha sido adquirido para su adaptación en más de diez territorios entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

En su breve historia, ha sido galardonado con la prestigiosa Rose D'Or en 2022, el Premio Internacional al Mejor Factual de Entretenimiento en el MIPTV 2022 y el C21 Award al Mejor Formato Factual.