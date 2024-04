Feijóo sitúa a Sánchez en el "pasado" tras haber traído "decadencia y división" a España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "representa el pasado", decida lo que decida sobre su cargo, tras haber traído "decadencia y división" a España.

En un mitin en Lleida junto al candidato del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, y ante más de 600 militantes y simpatizantes según la formación, Feijóo ha hecho referencia a la decisión que anunciará este lunes Sánchez, que dejó en el aire su continuidad en el cargo después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia de Manos Limpias.

Según Núñez Feijóo, "diga lo que diga Sánchez mañana, da igual" porque ya "estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país; podrá estirar la agonía más o menos pero ya representa el pasado".

Feijóo ha arremetido contra Sánchez por haber "hecho tanto daño, tanta fractura, tanta división" y ha advertido: "Este país es mucho más que una persona".

"Irse o quedarse es lo de menos", ha indicado Feijóo, que ha acusado a Sánchez de ser "un presidente dimitido desde el primer día de la legislatura" al haber "arrebatado la dignidad de nuestro país entregándosela a partidos que no creen en nuestro país".

Para el líder del PP, Sánchez no es un presidente "digno" de España porque no antepone "los intereses generales a los suyos propios y a los de su partido".

En referencia a las investigaciones que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, ha remarcado que "en una democracia tiene que haber justicia", que sea "igual para todos" y que "no distinga de apellidos ni de posiciones sociales".

Ni dimisión "épica", ni resistencia "heroica"

Después de "todo este carnaval" de los últimos días y tras la "manifestación que se ha autoorganizado para apoyarse a sí mismo", según Feijóo, "no habrá épica en la dimisión ni habrá heroicidad en la resistencia" porque Sánchez "ha dividido y ha enfrentado" a los españoles.

"Nunca enfrentaré a unos españoles contra otros, jamás organizaré una manifestación para que me pidan que me quede, jamás utilizaré esta nación como una plataforma narcisista sobre mi persona", ha garantizado el líder de los populares, que ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen embaucar" y ha prometido "derribar el muro que han construido para dividir España".