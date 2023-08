Emma García ya es por méritos propios una de las presentadoras de cabecera de Telecinco y Mediaset. Su trayectoria le avala, y además es muy querida y aplauidad por el público. La verdad es que su estilo gusta.

Actualmente se desempeña en las tardes de los fines de semana en la principal cadena de Mediaset, con Fiesta, aunque durante el verano ha sido sustituida por Frank Blanco y María Verdoy.

Las turbulencias de Telecinco

Lo cierto es que desde hace tiempo hayu turbulencias en Telecinco. Además, en plena escenificación del cambio de ciclo tras la salida de Paolo Vasile con el final de las emisiones de Sálvame, un exdirectivo de la cadena de Mediaset ha roto su silencio para echar más leña al fuego y criticar la deriva del canal.

Se trata del que fuera director de programas de entretenimiento de Mediaset. Y no se ha mordido la lengua. "No es que me alegre pero la verdad es que me resbala”, ha llegado a afirmar, haciendo un juego de palabras con el nuevo programa que ha estrenado Lara Álvarez en Telecinco.

Se produce así una nueva aseveración en mitad del debate en torno al programa que lanzó al estrellato a famosos como Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban y la forma de entender el entretenimiento televisivo que encarnaba el propio Paolo Vasile y que consiguió dar a Telecinco grandes alegrías en formas de abultadas audiencias.

Posado veraniego

Pero, pese a todo el lío, ahí se mantiene firme Emma García, ahora de vacaciones. La presentadora de Fiesta ha mostrado a través de sus redes sociales varios posados en bikini en los que muestra su habitual gran sonrisa y una figura envidiable y cuidada a sus 50 años. Emma García está en forma: profesional y físicamente. En el carrusel de fotos, se puede ver a la guipuzcoana ataviada con un gorro de paja y jugando con sus gafas de sol mientras que en la descripción de la publicación pregunta a sus seguidores "cómo va el verano".

Las respuestas no se han hecho esperar y algunos de los rostros más conocidos le han deseado unas felices vacaciones: "Qué bien le sientas tú al verano, querida Emma!!!", "Deseando bailar contigo!!!”, “Mi Emma Pibonaco!!" o "Con todo el respeto y el cariño del mundo. Vaya cuerpazo @emmagarciaweb disfruta del verano", han escrito Marisa Martín Blázquez, Antonio Hidalgo, Isabel Rábago o Rafa Mora; entre otros.

Emma García es un referente para mucha gente del mundo televisivo y, especialmente, en Mediaset. Y no es de extrañar que le manden esos cariñosos mensajes, máxime cuando luce tan espléndida durante sus merecidas vacaciones.