Chabeli Navarro continúa protagonizando las tertulias de Telecinco. Este fin de semana volvió a sentarse en el plató de 'Fiesta de verano' para reaccionar a las nuevas informaciones que apuntan a que no estuvo embarazada de Bertín Osborne, sino de su exnovio José. De hecho, el propio programa emitió unas declaraciones del tercero en discordia.

"Estoy muy mosqueada, porque cada vez se está quitando más veracidad a mi historia y es lo que siempre han intentado", reconoció Chabeli después de sentarse en el programa. Tan solo unos minutos después, restó credibilidad a las palabras de José: "¿Que ahora queréis hacer pensar que el hijo es de José? Pues vale, es de José. Pero no es de José. Yo fui a una clínica privada, pagándola yo, me aseguré de las semanas".

"Hasta que no escuche a José o le vea sentado, no voy a entrar en ese tema", añadió después, poniendo una vez más en cuestión la veracidad del testimonio conseguido por el equipo del programa: "Él es un chico anónimo y su familia también. Por su entorno, muy cercano, que he estado hablando con ellos, me aseguran que no ha dado ningún tipo de declaración".

Más tarde fue Amor Romeira, amiga de Chabeli, quien se mostró en la misma línea que la protagonista de la historia: "¿Pero lo vamos a escuchar o no?". Finalmente, María Verdoy y Frank Blanco decidieron intervenir para defender al equipo de 'Fiesta' y cortar de raíz las sospechas. "¿Si no lo escuchas lo pones en cuestión?", le preguntó el presentador a la colaboradora.

"Si lo decimos es porque hemos hablado en primera persona. Son fuentes de este programa, hemos hablado con él", insistió Verdoy antes de que Blanco volviera a despejar cualquier tipo de duda al respecto. "No cuestionemos las fuentes del programa, si decimos que hemos hablado con alguien, hemos hablado con alguien", zanjó.