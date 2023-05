Eva Soriano se ha pronunciado sobre la polémica reacción que tuvo Paulina Rubio la semana pasada en su programa. Después de malinterpretar un comentario, la cantante protagonizó un surrealista momento que corrió como la pólvora por las redes sociales. Anoche, en Movistar Plus+, la conductora de 'Showriano' aclaró lo sucedido.

La presentadora comenzó hablando sobre la repercusión que tuvo en los medios la salida de tono de su invitada: "He visto más titulares de Paulina Rubio que niños de comunión". Acto seguido, quiso subrayar que su comentario sobre la piedra no tenía ningún tipo de doble sentido. "Fue una cagada. De las dos, la verdad", admitió con ironía.

Soriano explicó entonces el motivo por el que no le sentaron nada bien sus palabras: "Dije lo de la piedra del Teide (...) y ella lo relacionó con que unos meses antes la habían pillado en la playa limpiándose el culo con una piedra". "Se pensó que me estaba burlando de ella, y no", insistió la cómica: "¡No tenía ni idea!".

Para demostrarlo, el programa puso en pantalla la cara que se le quedó a Soriano después de que Rubio soltara su ya mítico "límpiame el culo". "¿Tú crees que esa cara es la de una persona que sabe qué le están diciendo? Se me quedó cara como presidenta de mesa electoral", comentó entre las risas del público.