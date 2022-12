Las reacciones a la eliminación de España del Mundial de Qatar 2022 siguen produciéndose. Después de la tajante opinión de Josep Pedrerol, Tomás Roncero explotó este martes en 'El chiringuito de Jugones' tras la derrota de la selección en los octavos de final frente a Marruecos: "Luis Enrique ha muerto con una cobardía táctica que no se la voy a perdonar nunca. Me ha llegado a sonrojar".

"Yo no soporto que mi selección no muera de pie como ha pasado otras veces, pero que en 1000 pases ningún jugador se atreva a tirar a portería. Ni en los córners. Si llego a estar ahí, les regaño. Los córners se tira al área porque yo he visto a Puyol meter un gol a Alemania de cabeza. Ahí pueden pasar cosas. Qué falle el portero, el central... ¿Y seguimos con el 'toquecito'? Encima, no acaba en el área. ¿De qué vale un córner si no acaba en el área? Y venga a tocar... 'Así evito los contraataques de Marruecos' Qué valiente eres. Qué entrenador más valiente tenemos", dijo el periodista deportivo, encendiéndose a medida que pronunciaba las frases de su intervención.

Roncero comparó lo ocurrido en el Mundial de Qatar con lo que pasó en la anterior edición: "Hemos repetido lo de Rusia 2018. ¿Otra vez tocar el balón sin sentido? Olvidaros de Sudáfrica 2010. Había jugadores que no van a estar ni van a volver. Morir de la nostalgia es de necios. Hay que ser inteligentes y sacar gente joven como Nico Williams, y como ha desbordado tres veces, va y lo quita. ¡Vaya psicología de entrenador! Quitarlo para poner a Sarabías para que meta un penalti de cinco. ¡Venga, hombre!".

"Luis Enrique ha fracasado estrepitosamente y nos ha llevado al precipicio con un planteamiento racano y cobardón. ¡Hay que decirlo así! Él va de valiente y ha sido cobarde tácticamente porque ha hecho un partido que, como entrenador, a mí me avergüenza. Nadie puede jugar así defendiendo a un país sin un tiro a portería y sin nadie que rompa el guion. Encima, tienes un pelón como es Gavi y ¡lo quita! Deja a Pedri, que estaba perdido, y a Busquets, que tenía las agujetas, y deja un equipo previsible", comentó Roncero.

El colaborador de 'El chiringuito de Jugones' también aseguró que la selección ha muerto de éxito desde la goleada a Costa Rica en la primera jornada de la fase de grupos: "Ha sido penoso. La segunda parte contra Alemania fue un aviso. La segunda parte contra Japón era de despido. ¿Y lo de hoy? ¿Dónde está la autocrítica?".

"El tópico de verdad es que Luis Enrique ha fracasado como entrenador de la selección y, por favor, espero, por dignidad, que se vaya de verdad porque le he visto al final sonriendo, y yo sigo cabreado. Él sonriendo con el cadáver de la selección aún caliente, y estabas diciendo que no pasaba nada, que esto era fútbol. Pero, bueno, ¿tú no estabas hundiendo como el resto de España? ¡Qué nos ha ganado Marruecos, que son amigos y vecinos! ¿Por qué tenemos que jugar con cobardía?", dijo mirando a cámara dirigiéndose al seleccionador.

"Haz un streaming mañana. El último, venga. Y le das una explicación a los españoles. ¿Por qué te ríes cuando España está eliminada? ¿Te hace gracia? Mira lo feliz que estoy yo. Cuando pierde España estoy jodido, y soñaba con el partido con Portugal de este sábado. Ahora no tengo nada que hacer el sábado a mediodía porque tú has decidido que no pasa nada, y que los córners no se tiran al área, sino que lanzan en corto para acabar en el centro del campo. Ese es tu fútbol. Esa es la España que has creado", afirmó un enfurecido Roncero.

"Ahí está el ADN Barça. Estamos fuera por Marruecos. La única grande que no ha pasado a cuartos. Los otros siete son cabezas de serie, y solo hemos fallado nosotros. Somos el hazmerreír del mundo entero", concluyo el periodista deportivo.