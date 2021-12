Ibai Llanos: 10 cosas que debes saber sobre el 'streamer' que dará las campanadas

Ibai no tuvo una infancia sencilla. El ‘streamer’ ha comentado varias veces que la crisis de 2008 "pegó muy duro" a su familia. Su madre perdió el empleo y su padre acumuló deudas. "Mi padre ha llegado a sacrificarse por mi hermano incluso quedándose sin comer algún día". Situaciones duras que, admite, le han marcado y han hecho que siga teniendo los pies en el suelo pese a la fama y a los elevados ingresos que obtiene gracias a sus directos.

La fama le llega gracias a los e-sports

Aprovechando su potente voz y esa forma de narrar tan intensa que siempre le ha caracterizado, Ibai empezó a 'castear' por mera diversión, pero tras participar en un 'casting' de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), en 2014, pasó inmediatamente a narrar partidas de forma profesional. Para llegar a más público, se puso a comentar competiciones de todo tipo, algunas muy bizarras, como una final mundial de tetris o carreras de canicas. Todas estas ‘frikadas’ han aumentado exponencialmente su popularidad en las redes.

Problemas de ansiedad al mudarse a Barcelona

Al poco tiempo de mudarse de su ciudad natal, Bilbao, a Barcelona, para narrar la LVP, el 'streamer' empezó a sufrir ataques de pánico y ansiedad: "Se me dormían las piernas y los brazos, me mareaba. Llegué a creer que me moría". "No sabía por qué de repente no podía caminar, por qué me daba miedo salir a la calle o quedarme solo en casa. Hasta que el médico de cabecera me dijo que lo que tenía era ansiedad y estrés”. Ibai reconoce que vivir lejos de su familia siendo tan joven (en ese momento tenía 21 años) fue uno de “los momentos más duros de su vida”.

De los mejor pagados del mundo

Llanos reveló, por error, una de las dudas comentadas por sus seguidores: su salario. El 'streamer' consultó cuántos ingresos había obtenido desde el 27 de agosto al 25 de septiembre de 2021 mientras compartía pantalla en un directo de Twitch. La cifra ascendía a 145.837,83 de dólares. Según un estudio elaborado por SavingSpot, es el tercer 'streamer' de Twitch mejor pagado del mundo, con unos ingresos anuales de 1,4 millones de dólares (alrededor de 1,18 millones de euros). A estos habría que sumar los ingresos de publicidad, que ascienden a unos 456.855 dólares anuales.

A favor de pagar impuestos

"Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad. Si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones". Así de contundente se mostró tras la fuga de algunos 'youtubers' como el El Rubius al país vecino. Llanos argumenta que "es normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten muchísimo dinero, y más quizá que les deberían quitar. Y menos les deberían quitar a los que ganan dos mil, mil quinientos o menos”.

Vida sin grandes lujos

El streamer afirma que, pese a sus elevados ingresos, no se pierde en lujos como coches o casas en propiedad. Sin embargo, sí hay algo en lo que le gusta invertir: comer en buenos restaurantes. En una entrevista con Jordi Évole, explicó que reservó en uno de los mejores de Barcelona y cuando le vieron llegar no le dejaron pasar por el 'dress code'. "Iba con pantalones cortos y me echaron". A punto estuvo de comprarse unos pantalones de 800 euros en una tienda de la zona, pero cambió de parecer: "Todo Gucci, Da Vinci, no sé qué, tal y cual, no me cabía ninguno y cuando encontré uno que me entraba, pensé: ‘por mis cojones que no me lo compro’". Acabó comiendo un kebab con los amigos en el centro de Barcelona.

Tiene su propia lista negra de anunciantes

Hace unos años rechazó a una entidad bancaria: “Fue algo que me tuve que pensar mucho porque era muchísimo dinero, pero a los bancos les tengo un poco de respeto. Imagínate, yo soy la imagen de un banco y luego desahucian a siete personas”. Tampoco quiere colaborar con casas de apuestas porque, según afirma, son “un problema social”. En cambio, no está entre sus líneas rojas promocionar la alimentación poco saludable: Domino's, Cola Cao, Doritos y Donettes, entre otras marcas, forman parte de sus actos publicitarios. "En mi manera de ver el mundo, anunciar comida es algo que no veo mal. Son marcas que generalmente consumo y me gustan”.

Acusado de intrusismo por algunos periodistas

Llanos no solo narra partidas de videojuegos, es un creador de contenidos de temáticas muy variadas. Su enorme popularidad y su forma divertida y cercana de tratar cualquier tema le ha llevado a entrevistar a músicos de enorme repercusión, como C.Tangana, Rauw Alejandro y Nicky Jam, y deportistas de primer nivel mundial como Pau Gasol, Sergio Ramos, Ronaldinho o Messi. Incursiones “periodísticas” que le han generado más de un conflicto con comunicadores veteranos como Juanma Castaño, que han tachado la labor de Ibai de intrusismo laboral. Pese a las críticas, lo tiene claro: “Ni soy periodista ni quiero competir con la prensa. Respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos, pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan".

Ibai Llanos y Piqué: una pareja de éxito

El confinamiento por la pandemia de covid provocó el estallido de Twitch. Muchas personas optaron por la plataforma de 'streaming' para pasar las horas. En esa dura etapa se fraguó la amistad entre el 'streamer' y el futbolista. El azulgrana, a través de su empresa Kosmos, adquirió los derechos de la Copa América contando con el joven vasco para narrar los partidos. El éxito fue tal que volvieron a unirse para emitir el estreno de Leo Messi con el PSG en la Liga francesa, pasando por el canal de Ibai más de dos millones de personas. El mundial de globos, con medio millón de espectadores simultáneos, ha sido otro éxito de la dupla Piqué-Llanos. El próximo reto en común será codirigir un equipo en la máxima división competitiva de LOL en España.

El último Bombazo: las campanadas 2021 junto a Ramón García

En las campanadas de 2020 consiguió reunir cifras históricas de audiencia, con más de 552.345 espectadores conectados durante el minuto de oro de las uvas y superando de largo a canales de televisión generalistas como Cuatro. Este año vuelve a repetir su apuesta por las campanadas, pero esta vez con un nuevo bombazo: presentará la mágica noche a través de Twitch junto a Ramón García, mítico presentador del 'Grand Prix' y uno de los rostros más reconocibles de la Navidad televisiva española. Ambos dirigirán el programa desde uno de los balcones de la madrileña Puerta del Sol que se pueden ver en la retransmisión tradicional de cualquier canal de televisión.