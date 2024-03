Ibiza es sinónimo de mar, de playa y de fiesta. Viajar a esta anhelada isla del Mediterráneo durante el verano 2024 es una experiencia que nadie se va a querer perder. Las calas de aguas cristalinas y las discotecas más increíbles del mundo son dos de los mayores atractivos de Ibiza, ¿qué ocurre si los unimos para crear una experiencia alucinante? Con este objetivo nació Ibiza Boat Club, una empresa que te sumerge en los mejores eventos marítimos que hayas soñado. Un auténtico beach club en alta mar en el que unirte a memorables excursiones en barco en Ibiza y Formentera. ¿Te atreves a descubrirlo?

Bailar en Ibiza y descubrir Formentera a bordo de un catamarán de cinco estrellas

Si estás buscando planes para tus vacaciones en Ibiza, no dudes en reservar ya esta vivencia que querrás compartir con tus amigos y familiares. Escuchar la música de buenos DJ en alta mar, navegar hasta Formentera, saborear una rica paella, bebidas frías y cócteles a bordo de un catamarán de cinco estrellas mientras ves el atardecer. ¿Suena bien? Pues estas son solo algunas de las opciones que ofrece Ibiza Boat Club, un auténtico beach club flotante para que disfrutes de los eventos más increíbles en Ibiza.

Las excursiones marítimas alcanzan otra dimensión en el catamarán de cinco estrellas de Ibiza Boat Club. La vibrante vida nocturna de Ibiza sube a bordo del barco durante unas horas para regalarte uno de los mejores recuerdos de tu vida. Un lujoso catamarán te está esperando con sus amplias camas para relajarse bajo el sol y regalarte las vistas a una piscina infinita de 360 grados: el Mediterráneo.

La calidad del sonido también está garantizada, con un sistema Void de última generación que hará que quieras seguir disfrutando hasta el último momento de la música que tanto te apetece escuchar.

Como todos los eventos tienen un número limitado de participantes (tienen capacidad para 300 personas, pero sólo aceptan entre 90 y 120), el ambiente es muy informal, familiar y agradable. De hecho, no parece que pases el día con desconocidos.

Además, todos los huéspedes disponen de espacio suficiente y el personal del Ibiza Boat Club tiene tiempo y espacio para atender bien a todos.

¿Qué excursiones ofrece Ibiza Boat Club en Ibiza y Formentera?

Ibiza Boat Club es la alternativa perfecta a tener tu propio superyate privado. En un catamarán en el que todos son VIP, puedes disfrutar de una relajada excursión a Formentera o una experiencia de cinco estrellas en alta mar.

Formentera with Benefits: una excursión de todo un día para navegar y descubrir Formentera

Si viajas a Ibiza, no puedes irte sin dedicar al menos una visita a Formentera. Situada a poca distancia en barco, la mejor forma de exprimirla es navegando relajadamente sobre sus aguas y tumbándose sobre sus arenas blancas. Si no tienes tu propio yate, Ibiza Boat Club te propone un plan al que no te podrás resistir.

Formentera with Benefits es una excursión en catamarán de un día completo (salida a las 10:30 horas, llegada a puerto a las 21 horas) desde Ibiza a Formentera. Además de navegar y disfrutar de los paisajes increíbles y las cristalinas aguas que abrazan a las islas, los participantes dispondrán de seis horas de tiempo libre para descubrir Formentera.

Reserva aquí.

Five Star Party: tres horas inolvidables de bailar y relajar en alta mar

Esta propuesta de Ibiza Boat Club es la preferida por los amantes del lujo y la buena música. Ibiza Boat Club te ofrece la oportunidad de bailar sobre el Mediterráneo a bordo del lujoso catamarán en el que todos son VIP.

Durante tres horas (de 13:00 a 16:00 horas), los navegantes podrán bailar, beber y comer en un ambiente exclusivo e íntimo con vistas de escándalo.

Reserva aquí.

¿Por qué disfrutar de una excursión en barco en Ibiza?

La combinación de música, baile y la belleza del entorno marino crea un ambiente único y emocionante que es difícil de replicar en tierra firme. "Nuestros eventos muestran la belleza de las Islas Baleares en un ambiente lujoso pero relajado. Las experiencias combinan acción y relajación, lujo y comodidad, descubrimiento e indulgencia", explica Luisa Huegen, COO de Ibiza Boat Club, quien asegura que, en el catamarán, todos los clientes son VIP.

Los eventos cuidadosamente seleccionados del Ibiza Boat Club garantizan no sólo entretenimiento de alta calidad, sino también servicios exclusivos. "Desde camas hasta un servicio de primera clase, cada momento en el barco es una fiesta para los sentidos", añade Huegen, quien destaca también el carácter ecológico del club, que evita el plástico de un solo uso y utiliza productos locales para su cocina.

¿Qué hace Ibiza Boat Club para ser más sostenible?

Ibiza Boat Club no solo se distingue por sus eventos exclusivos y su manera de tratar a todos los clientes como VIP, sino también por su preocupación por el medio ambiente.

Evitar plásticos de un solo uso . En su lugar, apuestan por cubiertos de madera o vasos reutilizables con el fin de reducir el impacto medioambiental.

. En su lugar, apuestan por cubiertos de madera o vasos reutilizables con el fin de reducir el impacto medioambiental. Uso de productos ecológicos locales. Para la cocina del catamarán, en Ibiza Boat Club utilizan ingredientes y productos de Ibiza, desde sandías a aceite de oliva, sal o vino de la tierra. De este modo, pueden mostrar los sabores de la isla y contribuir a la economía local.

Concienciación . Con el fin de sensibilizar a residentes y visitantes de Ibiza, Ibiza Boat Club está trabajando en un nuevo concepto con artistas o activistas medioambientales para esta temporada. "Nos gustaría exponer en nuestro barco sus piezas de arte creadas con plásticos sacados del mar", apunta la COO de la empresa.

. Con el fin de sensibilizar a residentes y visitantes de Ibiza, Ibiza Boat Club está trabajando en un nuevo concepto con artistas o activistas medioambientales para esta temporada. "Nos gustaría exponer en nuestro barco sus piezas de arte creadas con plásticos sacados del mar", apunta la COO de la empresa. Apoyo a organizaciones locales. La empresa colabora con Apneef, ARCHE y Creatives for the Planet para apoyar diferentes causas sociales y medioambientales.

Bodas y eventos privados en el Mediterráneo

Ibiza Boat Club es también un lugar único para celebrar eventos privados: desde reuniones corporativas hasta bodas u otras celebraciones. ¿Qué es lo mejor? "Ofrecemos un paquete completo: no tienen que preocuparse por nada. Los recogemos en el puerto, donde quieran, y podemos navegar donde quieran. Tenemos varios paquetes de bebidas y podemos preparar paella fresca en el barco. Incluso ofrecemos diferentes tipos de paella: por ejemplo, una paella de marisco y pescado y una vegana sin gluten", detalla Luisa Huegen.

¿Dónde suelen navegar para los eventos privados? "La mayoría de la gente quiere ir a Formentera, pero podemos ir a cualquier lugar de Ibiza, por ejemplo Es Vedrà o Platges de Comte. Esto realmente hace el Ibiza Boat Club un lugar único para eventos privados si quiere disfrutar de la diversidad de la isla, mimar a sus invitados o impresionar a sus clientes o a su personal", añade la responsable de Ibiza Boat Club.

Más información: hello@ibizaboatclub.com