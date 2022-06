¿Eres un apasionado de la música de los 80 y 90? ¿Tu cuerpo no para de moverse cuando escuchas los éxitos del rock y del pop de esa época? ¿Sientes nostalgia del sonido de tu pasado? ¡Children of the 80's es tu fiesta! Todos los viernes, los mejores hits de la época más brillante de la música suenan en Hard Rock Hotel Ibiza. ¿Quieres saber más?

Children of the 80's es el evento más popular de Hard Rock Hotel Ibiza, el preferido por los residentes en la isla, que además tienen entrada libre hasta las 21 horas (presentando DNI o certificado de residente). Los grandes himnos de los años 80 y 90 son los protagonistas de una fiesta en la que la verdadera estrella eres tú. Un evento desenfadado con una colorida puesta escena con espectáculos visuales, coreografías, bailarines de break dance y actuaciones en directo de estrellas nacionales e internacionales que fueron número uno de las listas de éxitos. ¿Quieres volver a sentirlas? Además de los cantantes y grupos que actuarán en vivo sobre el escenario de Hard Rock Hotel Ibiza, los DJ más vibrantes conducirán el evento con tanta energía que no podrás parar de bailar. ¡Desempolva tus zapatos y anímate a bailar bajo las estrellas en Ibiza! El 'Saturday Night' de Whigfield, este viernes en Hard Rock Hotel Ibiza ¿Te viene algo a la mente al leer el nombre de Whigfield? Seguro que bailaste su éxito estrella un millón de veces en los 90, cuando se apoderó de las pistas de baile con su 'Saturday Night'. Este viernes 17 vuelve a ser tu momento, ya que la cantautora y productora musical danesa actuará en Children of de 80's. Pon a prueba tu memora, ¡a ver si recuerdas su famosa coreografía! El sonido más ochentero aterrizará en este epicentro de la fiesta en Ibiza el 24 de junio con Ivana Spagna, la cantante de temazos como 'Call me', 'Every Girl and Boy' o 'Easy lady' que revolucionaron el sonido de los años 80 y 90. La italiana, con una veintena de discos a sus espaldas, recuperará sus hits más esperados frente al público de la isla. Cartel del verano de Children of the 80's en Ibiza La fiesta Children of the 80's, en Hard Rock Hotel Ibiza, es el lugar perfecto para revivir los momentos más memorables de tu juventud. Por eso, además de los DJ que conducen todo el evento, tiene preparado un increíble cartel para todo este verano 2022 en Ibiza. ¡Descúbrelo aquí! Julio 1.7 Double you 8.7 Nathalie from the Soundlovers 15.07 Boney M. Experience 22.7 Barbara Tucker 29.7 Vicky Larraz Ole Star Agosto 5.8 Neon Collective - the cure / U2 / Depeche Mode Tribute 12.8 - 2 Unlimited 19.8 Modern Talking Reloaded ( Modern Talking Tribute ) 26.8 Hija de la Luna ( Mecano Tribute ) Septiembre 2.9 Rozalla 9.9 Los Inhumanos 16.9 Kate Ryan 23.9 CEce Rogers 30.9 CLOSING - TBA Hard Rock Hotel Ibiza Más información y reservas: +34 971 92 76 91