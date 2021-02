No todo lo que parece un cáterin lo es, ni todas las empresas que ejercen esta actividad cumplen con los requisitos exigidos. Así que ante la cantidad de propuestas que se anunciaban como cáterin sin serlo, en 2008 se creó la Asociación de Catering en Ibiza con el objetivo de reglamentar este sector amenazado por el intrusismo. Unos años después, en 2012 se decidió incorporar a los chefs a domicilio que estuvieran legalizados e incluso la asociación se llama desde entonces: Asociación de Catering y Chefs de Ibiza y Formentera (Accif). Esta asociación está integrada en la Federación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (Pimeef).

Desde su creación, la Accif ha sido implacable con las denuncias contra quienes realizan servicios de cáterin sin estar dados de alta para este fin. Tanto es así que algunos veranos ha contratado un detective privado para destapar a los posibles intrusos que ejercen la actividad de cáterin de manera ilegal. También está vigilante sobre las redes sociales ya que considera que son una valiosa fuente de información debido a las ofertas que se encuentran

En su empeño por luchar contra el intrusismo, en noviembre del año pasado, la asociación mantuvo una reunión con el Consell de Ibiza para analizar la situación de estas empresas en la isla. En aquel encuentro se analizaron varios puntos sobre los requisitos que deberían cumplir todas las empresas.

Sorpresas, noAsí que para no encontrarse con sorpresas en el momento cumbre de una celebración o para no tener un disgusto Accif recomienda fijarse en los siguientes aspectos:

- La empresa de cáterin debe tener todos los permisos en regla: licencias, registro sanitario y documentación requerida por los organismos competentes para el desarrollo de esta actividad. También se debe comprometer a someterse a los controles sanitarios.

- Debe disponer de un local con los servicios y las instalaciones homologadas exigidas para cumplir las normas administrativas y sanitarias y con los elementos necesarios para el almacenamiento, elaboración y conservación de los productos. Un cáterin no puede tener su cocina en una vivienda privada.

- Debe contar con la infraestructura necesaria para garantizar el traslado de los productos, como son vehículos isotérmicos o frigoríficos o cajas isotérmicas adecuadas al número máximo de comensales que la empresa va a servir durante sus eventos. La asociación recuerda que en la isla, existen empresas que alquilan camionetas frigoríficas para este tipo de servicios.

Cocineros a domicilioAccif también recuerda que un chef a domicilio no puede atender eventos ni fuera ni dentro de una casa privada. La actividad de chef privado solo le permite llegar a una vivienda privada con su materia prima previamente transportada en una caja isotérmica y cocinar allí para los habitantes de la casa. Servir alimentos en un evento privado con mayor o menor aforo podría ser denunciable. Esta actividad sólo puede realizarla una empresa de cáterin autorizada y que haya cocinado en su local.

Respecto a los restaurantes, solo podrán ejercer la actividad de catering de manera excepcional. Para ello, la cocina debería dispone de un cuarto de frío y del registro sanitario, además su actividad de catering no debe superar el 10 por ciento de su cifra anual. En caso de superar esta cifra, el restaurante tendrá que pedir autorización para ejercer la actividad de cáterin ante las administraciones. Además, en la cocina del restaurante deben estar separadas ambas actividades. Asimismo, las empresas de cáterin no pueden ejercer la actividad de restaurante en sus instalaciones.

Seguir estas indicaciones, ayudará a descartar a quienes intenten ejercer una actividad sin las garantías legales.