«Esto va a ser un salto de calidad para el aceite elaborado en Ibiza», vaticina con ilusión el presidente de la Agrupació de Defensa Vegetal i Sanitària de l'Olivar d'Eivissa, Mariano Tur.

Este colectivo, del que forman parte en la actualidad hasta 19 marcas productoras de aceite, cuenta con 66 asociados que suman 107 hectáreas de cultivo y más de 27.000 olivos censados. Las fincas o marcas integradas en esta asociación agraria son Balanzat, Can Caus, Can Domo, Sa Talaia, Can Maymó, Can Andreu, Oli Salada, Can Garrovers, Oliada, Es Pla de n'Ortiz, Can Miquel Guasch, Cas Gasi, Oilibera, Can Cosmi, Can Rich, Joan Benet, Cas Coix, Can Nefra y Can Partit.

El pasado mes de enero esta entidad agrícola inició los trámites ante el Govern balear para que los productos que sus integrantes elaboran y envasan puedan obtener la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite de Ibiza/Oli d'Eivissa. Como consecuencia, el 1 de junio comenzó el registro de plantaciones del olivar de Ibiza, un procedimiento que culminará en octubre y, a cuya finalización, se espera que las almazaras de Joan Benet, Can Miquel Guasch, es Trull de Sant Joan y Can Rich puedan obtener la inscripción como envasadores de la futura IGP Aceite de Ibiza, lo que permitirá acreditarse con este sello a todos los productores de la isla que cumplan con la normativa IGP y las variedades autorizadas.

Desde la Agrupació instan a todos los productores de aceituna que quieran moler en la próxima campaña a inscribirse gratuitamente en este censo (olideivissa@hotmail.com o 608672839) e indicar su parcela y número de olivos por variedad y edad, para obtener aceite de autoconsumo.

Los olivareros ibicencos confían en que la obtención de la IGP suponga un impulso a la exportación de aceite de la isla, un producto que se caracteriza por su alta calidad y baja acidez.