Central (Lima) se ha coronado como el mejor restaurante del mundo durante una gala celebrada esta noche en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El restaurante sucede en el trono a Geranium (Copenhague), que fue elegido el número uno el año pasado. Completa el podio de la lista de The World's 50 Best Resturants 2023 Disfrutar (segundo) y Diverxo (tercero).

Las quinielas no se acababan de poner de acuerdo. Unas apuntaban a Central, que había quedado segundo en 2022; otras, aseguraban que el 'number one' sería para el proyecto que comparten en Barcelona de Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, porque había sido tercero y cuenta con el aval de dos estrellas en la guía Michelin 2023. Algunas más decían que sería para el 'triestrellado' Diverxo, que el año pasado fue cuarto y que lidear un chef, David Muñoz, que había sido galardonado como mejor cocinero del mundo por segunda vez consecutiva.

Restaurantes españoles en el 'top 50'

Son varios los restaurantes españoles que se han colocado entre los 50 mejores del mundo, demostrando de nuevo que la gastronomía del país sigue entre las más prestigiosas del planeta. Diverxo (Madrid, 3º), Disfrutar (Barcelona, ), Etxebarri (Axpe, Guipúzcoa; 4º), Quique Dacosta, (Dénia, 20º), Elkano (Guetaria, 22º) y Mugaritz (San Sebastián, 31º).

No aparecen en la lista auténticas instituciones gastronómicas como Noma, que ha anunciado su cierre en 2024, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, The Fat Duck, Mirazur o Geranium porque ya han sido número uno y han pasado a formar parte de los Best of The Best, una especie de olimpo cuyos miembros ya no compiten por alzar el título. Una vez tocado el cielo, se quedan en él.

El voto de 1.080 expertos de todo el mundo

Para elaborar la lista, que este año ha llegado a su 21ª edición, los organizadores han tenido en cuenta los votos de 1.080 expertos culinarios de 27 regiones del mundo, entre los que están escritores, críticos y restauradores.

Antes de la gala de este martes, y para ir calentando motores y levantando expectación, los organizadores dieron a conocer la lista de restaurantes clasificados entre los puestos 51º y 100º. Entre ellos figuran los españoles Aponiente (64º), Azurmendi (81º), Enigma (82º) y Ricard Camarena (96º).

Premio Icon para Andoni Luis Aduriz

También ha ido concediendo varias distinciones en las últimas semanas, como el premio Icon para Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), el One to Watch (algo así como el restaurante a tener en cuenta) para Tatiana by Kwame Onwuachi (Nueva York) y el galardón a la Mejor Chef Mujer del Mundo, que ha recaído en la mexicana Elena Reygadas. Tampoco ha faltado un recuerdo al desaparecido chef escocés Jock Zonfrillo, ganador en 2018 del Basque Culinary World Prize.

En definitiva, Valencia, que ha tomado el testigo de Londres como sede de la gala de The World's 50 Best Restaurants, ha vivido un festival de la alta gastronomía no solo esta noche sino durante todo el mes de junio porque, además de la ceremonia de esta noche, ha acogido durante el mes de junio el foro de liderazgo de pensamiento #50BestTalks; las charlas gastronómicas colaborativas abiertas al público '50 Best Signature Sessions'; la fiesta Chefs' Feast, con los mejores productos y la cocina valenciana. Algunas de las figuras mundiales de la cocina han compartido sus conocimientos con estudiantes de cocina locales.

La lista completa de The World's 50 Best Restaurants

Esta es la lista completa de los 100 mejores restaurantes del mundo, según The World's 50 Best Restaurant 2023:

Central (Lima, mejor restaurante de Sudamérica) Disfrutar (Barcelona, mejor restaurante de Europa) Diverxo (Madrid) Asador Etxebarri (Axpe, Guipúzcoa) Alchemist (Copenhague) Maido (Lima) Lido 84 (Gardone Riviera, Italia) Atomix (Nueva York, mejor restaurante de Norteamérica y mayor subida) Quintonil (Ciudad de México) Table by Bruno Verjus (nueva entrada más alta) Trèsind Studio (Dubái, mejor restaurante de Oriente Medio y África) A Casa do Porco (Sao Paulo) Pujol (Ciudad de México) Odette (Singapur, mejor restaurante de Asia) Le Du (Bangkok, nueva entrada) Reale (Castel di Sangro, Italia) Gaggan Anand (Bangkok, nueva entrada) Steirereck (Viena) Don Julio (Buenos Aires) Quique Dacosta (Dénia) Den (Tokio) Elkano (Guetaria) Kol (Londres, nueva entrada) Septime (París) Belcanto (Lisboa) Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza) Florilège (Tokio) Kjolle (Lima, nueva entrada) Boragó (Santiago de Chile) Frantzén (Estocolmo) Mugaritz (San Sebastián) Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia) El Chato (Bogotá, nueva entrada) Uliassi (Senigallia, Italia) Ikoyi (Londres) Plénitude (París, nueva entrada) Sézanne (Tokio, nueva entrada) The Clove Club (Londres) The Jane (Amberes) Tim Raue (Berlín) Le Calandre (Rubano, Italia) Piazza Duomo (Alba, Italia) Leo (Bogotá) Le Bernardin (Nueva York) Nobelhart & Schmutzig (Berlín) Orfali Bros Bistro (Dubái, nueva entrada) Mayta (Lima) La Grenouillère ( La Madelaine-sous-Montreuil, nueva entrada) Rosetta (Ciudad de México, nueva entrada) The Chairman (Hong Kong) Narisawa (Tokio) Hof Van Cleve (Kruisem, Bélgica) Brat (Londres) Alcalde (Guadalajara, México) Ernst (Berlín) Sorn (Bangkok) Jordnær (Copenhague) Lasai (Río de Janeiro) Mérito (Lima) La Cime (Osaka) Chef's Table at Brooklyn Fare (Nueva York) Arpège (París) Neolokal (Estambul) Aponiente (El Puerto de Santa María) Burnt Ends (Singapur) Turk Fatih Tutak (Estambul) Le Clarence (París) SingleThread (Healdsburg, EEUU) Zén (Singapur) Sud 777 (Ciudad de México) Core by Clare Smyth (Londres) Sühring (Bangkok) Cosme (Nueva York) Nusara (Bangkok) Fyn (Ciudad del Cabo) Oteque (Río de Janeiro) Tantris (Múnich) Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París) Nuema (Quito) Flocons de Sel (Megève, Francia). Azurmendi (Larrabetzu) Enigma (Barcelona) Sazenka (Tokio) Meta (Singapur) Enrico Bartolini (Milán) Lyle's (Londres) Ossiano (Dubái) Potong (Bangkok) Mingles (Seúl) Wing (Hong Kong) Kadeau (Copenhage) Neighborhood (Hong Kong) Kei (París) La Colombe (Ciudad del Cabo) Ceto Roquebrune (Cap-Martin, Francia) Ricard Camarena (Valencia) Labyrinth (Singapur) Saison (San Francisco) Fu He Hui (Shanghái) Maito (Ciudad de Panamá)

Durante la gala se han entregado otros premios. Son estos: