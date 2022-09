El restaurante Unic arrancó la temporada 2022 con una nueva propuesta gastronómica que tiene como protagonistas a los productores de la isla en un menú que evoca el legado cultural y las tradiciones de Platja d’en Bossa. A punto de acabar la temporada, los responsables del restaurante, Alicia Reina y José Riera, decidieron invitar a sus principales proveedores a una cena degustación para que pudieran conocer el resultado del trabajo del chef David Grussaute con sus productos. El resultado fue una noche mágica de sorpresas y complicidad.

A la cena asistieron Toni Guasch, de la carnicería Can Ros; el productor de miel Pep Sunyer; el panadero Juan Planells;Fina Prats de Ses Cabretes; Vicente Roig Planells de Can Malacosta, y Stella González de Can Rich. A ellos se sumaron el maestro ceramista Antoni Ribas Costa Toniet y el ilustrador Toni Planells. Todos disfrutaron de un menú basado en sus productos.