La cinta de Fernando Trueba 'El olvido que seremos' y la serie de Aitor Gabilondo 'Patria', con cinco y cuatro galardones respectivamente, han sido los triunfadores de los Premios Platino del "reencuentro", después de una pasada edición virtual, que se han celebrado este domingo 3 de octubre en Ifema Palacio Municipal de Madrid.

"Después del último año y medio da mucho gusto volver a encontrarnos, volver a mirarnos a la cara y qué mejor pretexto para celebrar el cine y la televisión que tanto nos han ayudado a mantener la cordura", ha señalado en el discurso inicial una de las presentadores de la gala, Juana Acosta.

El regreso de los Premios Platino a la 'normalidad' presencial ha contado con el respaldo de varias personalidades políticas, desde la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (no se ha estrenado en los Platino el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta), hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

"Es un honor este día. Madrid es la casa de todos los acentos y el epicentro de las 23 Hispanidades", ha destacado Díaz Ayuso en el evento de la entrega de los galardones donde ha recordado las dos semanas culturales que ha organizado el Ejecutivo madrileño, precisamente, para festejar el Día de la Hispanidad.

Tras dos años de celebración en Riviera Maya y una edición telemática marcada por la pandemia, la VIII Edición de los Premios ha regresado a Madrid de forma presencial. "Estamos muy comprometidos con nuestro legado y lo que queremos es potenciar la industria audiovisual en español en Madrid y que vengan cada vez más estudiantes, más productores, más arte y más cultura", ha indicado la presidenta regional.

De su lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que estos premios son "una apuesta por estrechar lazos" con Iberoamérica, además de una gran oportunidad "porque aspiramos a que la imagen de Madrid en el mundo sea la de un gran plató audiovisual". Se trata, según Almeida, de una ocasión "para que toda la industria sepa que aquí en Madrid va a tener las mejores condiciones para los rodajes".

En junio, los Premios Platino del Cine Iberoamericano reconocieron al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad su apoyo e impulso a la producción audiovisual y la cultura iberoamericana.

Diego Luna, Premio Platino de Honor

El actor Diego Luna, Premio Platino de Honor, ha sido otro que ha celebrado el poder hacer una edición presencial de estos premios. "Hemos reparado poco en que estamos aquí, que ustedes no están en una pantalla, que yo no estoy en mi cocina. Gracias Madrid por hacer esto posible", ha indicado el actor.

En un discurso que también ha estado marcado por el uso del lenguaje inclusivo (hasta en cinco ocasiones ha usado la palabra 'todes' para dirigirse al público), Luna además ha apelado a "una responsabilidad inminente para no volver a lo mismo" de antes de la pandemia. "Después de meses de incertidumbre, de confrontarnos contra nuestra propia vulnerabilidad, hoy podemos retomar el espacio público: lo voy a recordar por siempre", ha señalado emocionado el actor.

'El olvido que seremos' ha acaparado los premios en la parte final de la gala, con reconocimientos en las categorías de Mejor película, Mejor dirección (Fernando Trueba) y Mejor interpretación masculina (Javier Cámara). También ha obtenido el de Mejor guion (David Trueba) y Mejor dirección de arte (Diego López).

David Trueba ha protagonizado uno de los momentos emotivos al recoger su premio, dedicándolo a dos mujeres, su madre Palmira Trueba y a Cecilia Faciolince, esposa de Héctor Abad (protagonista de la historia de su película). "Son dos personas ejemplo de que, aunque la violencia y la guerra maten a lo que más quieres, se empeñaron el resto de su vida en tratar de repartir amor, a vivir sin rencor y pensar que la única cosa que podemos hacer en este mundo es ser una buena persona", ha defendido.

Mientras, 'Patria' se ha alzado con el premio a la Mejor miniserie o teleserie cinematográfica, Mejor interpretación femenina (Elena Irureta), Mejor creador (Aitor Gabilondo) y Mejor interpretación femenina de reparto (Loreto Mauleón).

El creador de 'Patria', Aitor Gabilondo, ha resaltado al recoger su último premio de la noche que "ya era la hora de poder hablar de estos temas que tanto dolor provocan". "Todos hemos vivido esta historia de ficción y todos teníamos un nudo en el estómago a la hora de hacer esta historia. Creo que las heridas aún están abiertas y espero que esta serie ayude a la convivencia en mi tierra y en todo el mundo", ha añadido.

Música y emergencia climática

La gala, que ha estado amenizada con varias actuaciones musicales, desde Ara Malikian a Sara Baras, pasando por Carlos Baute o Becky G, ha durado cerca de tres horas y los premiados han optado por discursos en ocasiones alejados de reivindicaciones de cualquier tipo.

Excepción hecha de la directora de 'El agente topo', Maite Alberdi, quien ha defendido que "antes del covid ya existía la pandemia de la soledad", reclamando "una vejez digna y no relegada al olvido tanto familiar como institucional".

También ha habido un apartado para alertar sobre la crisis climática en el que el actor Álex García ha reclamado a los Gobiernos que "sigan apoyando" a los ciudadanos de La Palma "dentro de un tiempo, cuando dejen de abrir portadas de informativos". "La crisis climática no es una ficción, tampoco la crisis humanitaria que estamos viviendo", ha añadido.

'La llorona', de Jayro Bustamente, una de las favoritas al haber recibido numerosas nominaciones, ha terminado con tres galardones 'técnicos': fotografía, sonido y montaje.

Una profesión 'caprichosa'

'El agente topo' (Mejor documental y Cine y educación en valores), 'La boda de Rosa' (Mejor interpretación femenina de reparto, Nathalie Poza, y Mejor interpretación femenina, Candela Peña) y 'El robo del siglo' (Mejor interpretación masculina de reparto, Christian Tappan, y Mejor interpretación masculina, Andrés Parra) se han sumado a la terna de ganadores, con dos reconocimientos cada una.

La actriz Candela Peña ha reivindicado en el escenario el audiovisual español --"estoy muy orgullosa de nuestra cinematografía", ha señalado--, al tiempo que ha bromeado sobre su situación laboral. "Esta profesión es muy caprichosa y hay momentos que parecen buenos y no lo son y al revés. Se lo dedico a mi agente: que me busques trabajo, que no tengo ni un euro", ha comentado entre risas.

'El príncipe' (Alfredo Castro, a la mejor interpretación masculina de reparto), 'Las niñas' (Mejor ópera prima), 'La gallina turuleca' (Mejor película de animación) y 'Akelarre' (Mejor música original) con un premio cada uno, han completado el palmarés de esta edición.

Los Premios Platino, los galardones más importantes del cine y series iberoamericanas, están promovidos por EGEDA (Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y cuentan con el apoyo de las academias e institutos de cine iberoamericanos.